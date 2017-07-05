Samanyolu Haber /Gündem / Çağlayan adliyesinde kart skandalı /05 Temmuz 2017 08:21

Çağlayan adliyesinde kart skandalı

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bankamatik ATM’sine yerleştirilen kart kopyalama cihazı ile bazı personelin maaşları çekildi

Çağlayan adliyesinde kart skandalı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görevli çalışanların maaşlarını çektikleri adliyedeki ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı. Maaş hesapları boşaltılan adliye personeli savcılığa başvurdu. Bankamatik fareleri Çağlayan Adliyesi'nde bir kamu bankasına ait eksi 2'nci kattaki bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirdi. Bazı personelin kartları bankamatikte işlem yaptığı sırada kopyalandı ve kopyalanan kartlarla bir süre sonra İstanbul'un farklı semtlerdeki ATM'lerinden para çekildi.

ŞÜPHELİ İŞLEM MESAJI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda çalışan mağdur personelin ise olaydan, telefonlarına gelen "Kartınızda kopyalanma şüphesi nedeniyle yeni şifre oluşturulmuştur" şeklindeki kısa mesaj ile haberdar oldu. Mesaj sonrası şüphelenerek hesabına bakan mağdurlar, maaşlarının yatmasından hemen sonra kartlarından para çekildiğini anladı. Olayla ilgili savcılığa şikâyette bulunan mağdur personel, kart kopyalayarak kendilerini mağdur eden çetenin bulunmasını istedi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
<< Önceki Haber Çağlayan adliyesinde kart skandalı Sonraki Haber >>

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:47:43