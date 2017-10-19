Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avının adresi İzmir: 44 tutuklama! /19 Ekim 2017 17:50

Cadı avının adresi İzmir: 44 tutuklama!

İzmir'de yürütülen cadı avı kapsamında, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 18'i 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

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İzmir'de 18 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Cemaat'e yönelik soykırım operasyonları kapsamında, geçtiğimiz 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda farklı meslek gruplarından 53 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri biten şüphelilerden 29'u adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Emniyette işlemleri devam eden 24 şüpheliden biri savcılık talimatıyla serbest kalırken işlemleri biten 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 44'e çıktı. 
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