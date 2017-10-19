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Bursa’da hızlı tren inşaatı çöktü!
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Bursa’da hızlı tren inşaatı çöktü!
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19 Ekim 2017 17:42
Bursa’da hızlı tren inşaatı çöktü!
Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevkii Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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