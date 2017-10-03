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'Cadı Avı'nda bugün... Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'nda operasyon
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'Cadı Avı'nda bugün... Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'nda operasyon
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03 Ekim 2017 11:16
'Cadı Avı'nda bugün... Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'nda operasyon
Milli Eğitim Bakanlığı personeli 126 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,121'i daha önce kurumdan ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 126 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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