Samanyolu Haber /Gündem / 'Cadı Avı'nda bugün... Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'nda operasyon /03 Ekim 2017 11:16

'Cadı Avı'nda bugün... Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı'nda operasyon

Milli Eğitim Bakanlığı personeli 126 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,121'i daha önce kurumdan ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 126 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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