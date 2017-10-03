Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'nın sert müdahalesine Katalanlar genel grevle karşılık veriyor /03 Ekim 2017 11:09

İspanya'nın sert müdahalesine Katalanlar genel grevle karşılık veriyor

Bağımsızlık referandumuna sert şekilde müdahale eden İspanya hükümetine tepki gösteren Katalanlar bugün genel greve gidiyor.

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Katalan sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla gidilen genel grevin gerekçesi, geçen önceki gün yapılan "referandumda görülen ağır hak ve özgürlükler ihlali" olarak açıklandı.

Madrid yönetiminin yasadışı gördüğü referandumda, buna karşın 2,2 milyon kişi oy kullandı.

Ancak İspanyol polisinin oylamayı engelleme girişimlerinde yüzlerce kişi de yaralandı.

Bazı polisler oy kullanılmasını önlemek için plastik mermi kullanırken, bazıları oy verme merkezlerini bastı ve kadınları saçlarından sürükledi.

Katalan sağlık görevlileri olaylar sırasında 33 polis memurunun de yaralandığını belirtti.

Bugünkü genel grevle, toplu taşıma duracak ve Katalonya'daki okullar ve klinikler kapanacak.

BARCELONA FUTBOL KULÜBÜ DE GREVE KATILIYOR

Barcelona futbol kulübünün de bugün herhangi bir karşılaşması olmamasına karşın greve katılacağı, üniversite ve kentteki çağdaş sanat müzesinin de kapalı kalacağı bildirildi.
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