Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün ] Konya merkezli 124 kişiye gözaltı kararı.... /19 Haziran 2018 10:05

[Cadı avında bugün ] Konya merkezli 124 kişiye gözaltı kararı....

Konya merkezli bir soruşturmada 124 kişinin yakalanması için 31 ilde operasyon başlatıldı.

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Konya başsavcılığının soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sonucunda  124 kişi hakkında yakalama kararı verildi.


Polis ekipleri, bu kişilerin  yakalanması için 31 ilde bu sabah operasyon başlattı.


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