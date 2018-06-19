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[Cadı avında bugün ] Konya merkezli 124 kişiye gözaltı kararı....
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[Cadı avında bugün ] Konya merkezli 124 kişiye gözaltı kararı....
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19 Haziran 2018 10:05
[Cadı avında bugün ] Konya merkezli 124 kişiye gözaltı kararı....
Konya merkezli bir soruşturmada 124 kişinin yakalanması için 31 ilde operasyon başlatıldı.
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Konya başsavcılığının soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sonucunda 124 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Polis ekipleri, bu kişilerin yakalanması için 31 ilde bu sabah operasyon başlattı.
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