Apple, Netflix'e rakip oluyor













Küresel internet televizyon ağı Netflix, geçen yılın son çeyreğinde net kar ve gelirinin artırmıştı. Firmanın piyasa değeri 98,5 milyar dolardan 107,2 milyar dolara yükselmişti. Bunda en önemli etken ise Netflix'in abone sayısında yaşanan artış oldu.





Netflix ile popüler hale gelen ve sonrasında Youtube Red, Amazon Prime , Hulu gibi seçenekler ile genişleyen çevrimiçi film-dizi izleme platformlarına Apple'da katılıyor.





Webtekno'da yer alan habere göre Apple, bir süredir kendi video akışı platformu üzerinde çalışıyor.





Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın en sevilen şovmenlerinden biri olan Oprah Winfrey ile bu proje kapsamında anlaşma yaptı.





Apple, Netflix'in liderliği senelerdir elinde tuttuğu bu sektörde tutunabilmek için işini sağlama almaya çalışıyor ancak yine de işi hayli zor.





Bu yüzden analistlere göre Apple, Netflix'in önüne geçmek için daha uygun abonelik ücretleriyle gelebilir. Analistler bu konu ile ilgili üç seçenek olduğunu düşünüyor. İlki, şirketin Apple Müzik, Apple Care ve video akışı servisinin bir aradaa bulunduğu ve uygun fiyatlı bir üyelik seçeneği.





Diğeri de rekabetin daha da artıracak olan seçenek; Apple'ın Netflix'den daha ucuz olması. Sonuncu seçenek ise Apple TV kullanıcılarının, platformdan ücretsiz olarak faydalanabilmesi durumu...