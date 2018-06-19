Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, Netflix'e rakip oluyor /19 Haziran 2018 10:08

Apple, Netflix'e rakip oluyor

Geride kalan yılı rekor kar ile kapatan Netflix'e yeni rakip geliyor. Apple, kendi platformunu kurarak sektöre giriş yapacak.

SHABER3.COM




Küresel internet televizyon ağı Netflix, geçen yılın son çeyreğinde net kar ve gelirinin artırmıştı. Firmanın piyasa değeri 98,5 milyar dolardan 107,2 milyar dolara yükselmişti. Bunda en önemli etken ise Netflix'in abone sayısında yaşanan artış oldu.

Netflix ile popüler hale gelen ve sonrasında Youtube Red, Amazon Prime , Hulu gibi seçenekler ile genişleyen çevrimiçi film-dizi izleme platformlarına Apple'da katılıyor.

Webtekno'da yer alan habere göre Apple, bir süredir kendi video akışı platformu üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın en sevilen şovmenlerinden biri olan Oprah Winfrey ile bu proje kapsamında anlaşma yaptı.

Apple, Netflix'in liderliği senelerdir elinde tuttuğu bu sektörde tutunabilmek için işini sağlama almaya çalışıyor ancak yine de işi hayli zor.

Bu yüzden analistlere göre Apple, Netflix'in önüne geçmek için daha uygun abonelik ücretleriyle gelebilir. Analistler bu konu ile ilgili üç seçenek olduğunu düşünüyor. İlki, şirketin Apple Müzik, Apple Care ve video akışı servisinin bir aradaa bulunduğu ve uygun fiyatlı bir üyelik seçeneği.

Diğeri de rekabetin daha da artıracak olan seçenek; Apple'ın Netflix'den daha ucuz olması. Sonuncu seçenek ise Apple TV kullanıcılarının, platformdan ücretsiz olarak faydalanabilmesi durumu...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple, Netflix'e rakip oluyor Sonraki Haber >>

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:13