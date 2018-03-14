Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı Avında bugün] KHK ile atılan 34 polis hakkında gözaltı kararı /14 Mart 2018 18:40

[Cadı Avında bugün] KHK ile atılan 34 polis hakkında gözaltı kararı

Ordu merkezli 7 ilde, meslekten ihraç edilen polislere yönelik operasyonda 34 kişi gözaltı kararı verildi

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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ordu, Erzurum, Bursa, Van, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 34 eski polis gözaltına alındı.

Ordu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Ekiplerin, operasyon kapsamında bir kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
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