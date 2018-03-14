Samanyolu Haber
Facebook, İslam karşıtı grubun hesaplarını kapattı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Facebook, İslam karşıtı grubun hesaplarını kapattı
/
14 Mart 2018 18:36
Facebook, İslam karşıtı grubun hesaplarını kapattı
Facebook, İngiltere'de İslam karşıtı aşırı sağcı "Britain First" adlı grubun sayfasını ve grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen'in kullanıcı hesaplarını kapattı.
SHABER3.COM
Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, hesaplardan yapılan paylaşımların Facebook'un standartlarını sürekli ihlal ettiği vurgulanarak, hesap sahiplerinin şirketin uyarılarını dikkate almamasının ardından hesapların iptal edildiği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Facebook, İslam karşıtı grubun hesaplarını kapattı
Sonraki Haber >>
Tercümansız özel görüştükleri Tillerson gitti, Menbiç planı askıya alındı
ABD Başkanı Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alıp yerine CIA Direktörü...
'Erdoğan bozkurt işareti yapıyor, iyi de benim günahım neydi?'
Tayyip Erdoğan'ın meşhur dönüşlerinden birini daha yapıp bozkurt işareti yapması gündemdeki...
'Türkiye'deki ekonomiden umudu kestiğim için çiftliğe kaydoldum'
Yeni nesil ‘saadet zinciri’ olduğu iddialarıyla gündeme gelen Çiftlik Bank battı, geriye yüz...
Euro'dan yeni rekor, dolar üç ayın zirvesinde
Euro güne TL karşısında yeni rekor seviyelerden başlarken dolar 3 ayın zirvesinde yer alıyor.
Beyaz Toroslar İstanbul'a geri döndü... Bir kişi kaçırıldı, bir hafta işkenceye maruz bırakıldı
1990’lı yılların devlet uygulamalarından olan “zorla kaçırıp yasa dışı gözaltı yapma”...
UBER milyonluk taksi plakasını pula çevirdi
Taksi mi, Über mi tartışmasında rakamların dili...
Sözcü de gitti
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kamu Diplomasisinden Sorumlu ABD Dışişleri...
Avrupa Sayıştayı: Türkiye'ye yapılan yardımlar amacına uygun kullanılmadı
Avrupa Sayıştayı, üyeliğe hazırlık amacıyla Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda yıllardır...
Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan ilk açıklama
ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson basın...
Tweet
Almanya suikast iddialarına karşı alarmda
Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı
15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...
28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...
AB'den anti demokratik yönetimlere fren...
Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!
AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi
Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük
Enes Kanter hakkında dava açıldı
Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Avrupa Konseyi: AYM kararları uygulanmazsa AİHM artık direkt devreye girer
Casus cinayetinde kriz büyüyor... 23 Rus diplomata İngiltere'den sınırdışı
Beyaz Toroslar İstanbul'a geri döndü... Bir kişi kaçırıldı, bir hafta işkenceye maruz bırakıldı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
19:24:45