[Cadı avında bugün] Ankara ve İzmir'de 51 kişiye gözaltı

İzmir merkezli 2 ilde aralarında halen muvazzaf polis memurlarının da yer aldığı 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İZMİR VE MANİSA'DA POLİSLERE OPERASYON





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İzmir ve Manisa'da düzenlediği operasyonda, 3'ü halen görevde olan polis memuru, meslekten ihraç edilen 2 komiser yardımcısı ve 8 polis memuru ile emekli 4 polis memuru ile komiser yardımcısıyken başka kuruma atanan bir kişiyi gözaltına aldı.





Gözaltına alınan 18 kişi İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.







2 kişinin arandığı bildirildi.