Babacan'ın konuşmaları dinleniyor mu?

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan AKP'den kopacak yeni partiyle ilgili iddiaları yazmaya devam ediyor.









Siyasetin en aktüel konularından birisi... Gül'cülerin yeni parti kurma çalışmaları... Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kurma çalışmaları ile ilgili haber sondajı yaparken ilginç bir bilgiye ulaştım.





Babacan, telefon konuşmalarının saray tarafından dinlendiğinden korkuyormuş. Telefon ile görüşme yapmaktan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışan Babacan, kendisini arayanlara "yüz yüze görüşelim" teklifinde bulunuyormuş...





Geçen bir yazımızda, Ali Babacan'ın İngiltere dönüşünde bir grup sanayici ile kapalı devre toplantıda bir araya geldiğini aktarmıştım. O özel toplantı ile ilgili kaynağım şunları söyledi;"Ali Babacan, iş adamlarının sorunlarını dinledi. Son dönemde iş adamları Babacan'ı aramaya başladı ve Babacan'a, 'sorunlarımız var' diyerek, sorunların nasıl çözüleceğini soruyorlar. Babacan ise telefonların dinlendiğini belirterek yüz yüze görüşmeyi öneriyor. İş adamları da 'zaten kaybedecek bir şeyimiz kalmadı, telefonlar dinlense artık ne olacak, sorunlarımız çözülmeli' diyor. Babacan, iş adamlarını sorunların yakından dinliyor. Türkiye'de fabrika sahipleri başta olmak üzere iş dünyası, içinden geçilen süreçte sorunların çözümünü istiyor. İş adamlarının ekonomi yönetimine tepkisi çok büyük. 'Tek kişinin istekleri ile ekonomi yönetilmez' diyorlar. Bu nedenle tepki çok fazla. Bundan dolayı Babacan, iş adamlarından sakin olmalarını istiyor ama iş dünyasının tahammülünün kalmadığı belli.





"Azledilen Başbakan Ahmet Davutoğlu'na gelince...





Davutoğlu'nun AKP içinden ya da dışından pek çok isme "kurucu olun" teklifini götürdüğü biliniyor. "Geniş kapsamlı bir yapı oluşturulmak isteniyor"muş!.. Yeni partinin, Millî Görüş temelli olmaması" na dikkat ediliyormuş. Ahmet Davutoğlu, Ülkücü camianın sevilen kanaat önderlerine de teklif götürdüğünü ancak yüz bulamadığını da duydum. Davutoğlu'nun yakınındaki bir isim, sorularıma, "Ahmet Hoca, 250 kilometre hızla yola çıktı geliyor. Bundan sonra atılacak adımlar doğrultusunda parti genişleyebilecek. AKP'nin 2001 yılında yakaladığı ivmeyi yakalaması an meselesi. Bu anlamda iş çevreleri başta olmak üzere bir çok kesimden geniş destek bulacağız" diye cevap verdi. Ankara'nın derin kulislerinde, güvenlik bürokrasisindeki çok üst düzey bir ismin de Ahmet Davutoğlu'nun yanına geçtiği konuşuluyor!..



