Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'ın konuşmaları dinleniyor mu? /30 Nisan 2019 10:24

Babacan'ın konuşmaları dinleniyor mu?

Ali Babacan'ın kendisini arayanlarla telefonda konuşmak istememesi 'dinlendiğini düşünüyor' kuşkusuna sebep oldu

SHABER3.COM

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan AKP'den kopacak yeni partiyle ilgili iddiaları yazmaya devam ediyor.


Siyasetin en aktüel konularından birisi... Gül'cülerin yeni parti kurma çalışmaları... Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kurma çalışmaları ile ilgili haber sondajı yaparken ilginç bir bilgiye ulaştım. 

Babacan, telefon konuşmalarının saray tarafından dinlendiğinden korkuyormuş. Telefon ile  görüşme yapmaktan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışan Babacan, kendisini arayanlara "yüz yüze görüşelim" teklifinde bulunuyormuş...

Geçen bir yazımızda, Ali Babacan'ın İngiltere dönüşünde bir grup sanayici ile kapalı devre toplantıda bir araya geldiğini aktarmıştım. O özel toplantı ile ilgili kaynağım şunları söyledi;"Ali Babacan, iş adamlarının sorunlarını dinledi. Son dönemde iş adamları Babacan'ı aramaya başladı ve Babacan'a, 'sorunlarımız var' diyerek, sorunların nasıl çözüleceğini soruyorlar. Babacan ise telefonların dinlendiğini belirterek yüz yüze görüşmeyi öneriyor. İş adamları da 'zaten kaybedecek bir şeyimiz kalmadı, telefonlar dinlense artık ne olacak, sorunlarımız çözülmeli' diyor. Babacan, iş adamlarını sorunların yakından dinliyor. Türkiye'de fabrika sahipleri başta olmak üzere iş dünyası, içinden geçilen süreçte sorunların çözümünü istiyor. İş adamlarının ekonomi yönetimine tepkisi çok büyük. 'Tek kişinin istekleri ile ekonomi yönetilmez' diyorlar. Bu nedenle tepki çok fazla. Bundan dolayı Babacan, iş adamlarından sakin olmalarını istiyor ama iş dünyasının tahammülünün kalmadığı belli. 

"Azledilen Başbakan Ahmet Davutoğlu'na gelince... 

Davutoğlu'nun AKP içinden ya da dışından pek çok isme "kurucu olun" teklifini  götürdüğü biliniyor. "Geniş kapsamlı bir yapı oluşturulmak isteniyor"muş!.. Yeni partinin, Millî Görüş temelli  olmaması" na dikkat ediliyormuş. Ahmet Davutoğlu, Ülkücü camianın sevilen kanaat önderlerine de teklif götürdüğünü ancak yüz bulamadığını da duydum. Davutoğlu'nun yakınındaki bir isim, sorularıma, "Ahmet Hoca, 250 kilometre hızla yola çıktı geliyor. Bundan sonra atılacak adımlar doğrultusunda parti genişleyebilecek. AKP'nin 2001 yılında yakaladığı ivmeyi yakalaması an meselesi. Bu anlamda iş çevreleri başta olmak üzere bir çok kesimden geniş destek bulacağız" diye cevap verdi. Ankara'nın derin kulislerinde, güvenlik bürokrasisindeki çok üst düzey bir ismin de Ahmet Davutoğlu'nun yanına geçtiği konuşuluyor!..  

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan'ın konuşmaları dinleniyor mu? Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:57:38