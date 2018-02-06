Samanyolu Haber
[Cadı Avında bugün] 20 askere yakalama kararı..
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
[Cadı Avında bugün] 20 askere yakalama kararı..
/
06 Şubat 2018 14:25
[Cadı Avında bugün] 20 askere yakalama kararı..
Kastamonu merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, 20 rütbeli asker gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Sabah saatlerinde başlatılan operasyonla Kastamonu ve diğer 13 ilin polisi 20 rütbeli asker ile ilgili arama işlemi başlattı.. Kastamonu'da Emniyette alınacak ifadeleri sonrası 20 asker adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
[Cadı Avında bugün] 20 askere yakalama kararı..
Sonraki Haber >>
Hollanda ile gerilim giderek artıyor...
Hollanda Meclisi'nde geçen Perşembe günü kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan...
Eski MİT Daire başkanı'na tahliye
Eski MİT Sinyal İstihbarat Daire Başkanı Günay Coşkun'un hakim karşısına çıktığı davada...
Toplumun kılcal damarlarına kadar bir korku saldılar...
Gazeteci-Yazar Aydın Engin Türkiye’de yaşanan korku iklimini ve kendine gelen mağdur mektuplarını...
AKP'den sahtecilik itirafı... Sandıkta hile yapmayı yasallaştıran madde TBMM'de
AKP ve MHP’nin yarın komisyonda görüşmeleri başlayacak uyum yasa önerisinin gerekçeleri arasında...
Erdoğan askeri konuları bir tek ona danışıyormuş...
Sivillerin silahlandırılması iddiasıyla sık sık gündeme gelen SADAT’ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı...
Erdoğan'dan Soylu açıklaması: Türkiye'yi troller yönetmiyor
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cezayir'e gitmeden önce konuştu.
Hastanenin acil servisinde silahlar patladı... Doktor görevliyi vurdu
Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı hastanenin...
Bir dünya devi daha dizel üretimini bırakıyor...
İngiliz Financial Times'ta yer alan habere göre, dizel motorlu modellerinin üretimini durduracağını...
Fabrikalar yıkılıyor, yerine AVM dikiliyor...
14 Şeker fabrikası hakkında satış kararı verilmesinin ardından daha evvel satılan fabrikalar...
Tweet
Almanya suikast iddialarına karşı alarmda
Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı
15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...
28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...
AB'den anti demokratik yönetimlere fren...
Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!
AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi
Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük
Enes Kanter hakkında dava açıldı
Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Mersin'deki gözaltı zulmüyle ilgili herkes susuyor
Salih Müslim iade edilebilir mi?
Anne-baba birlikte gözaltında
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
07:32:18