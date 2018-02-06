Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı Avında bugün] 20 askere yakalama kararı.. /06 Şubat 2018 14:25

[Cadı Avında bugün] 20 askere yakalama kararı..

Kastamonu merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, 20 rütbeli asker gözaltına alındı.

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Sabah saatlerinde başlatılan operasyonla  Kastamonu ve diğer 13 ilin polisi  20 rütbeli asker ile ilgili arama işlemi başlattı.. Kastamonu'da Emniyette alınacak ifadeleri sonrası 20 asker adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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