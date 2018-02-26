Cadı avında bir gün bilançosu: 104 gözaltı, 42 tutuklama

Alanya’da operasyon: 38 gözaltı
Antalya’nın Alanya ilçesinde operasyon kapsamında 38 kişi gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde evlere baskın yaptı.
Manisa merkezli 5 ilde operasyonu: 7 gözaltı
Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen baskınlarda sözde ‘mahrem imamlar’ ile ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddia edilen 7 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi. Kişilerin emniyette sorgularının sürüyor.
Tekirdağ’da 59 gözaltı
Sabah saatlerinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen ev baskınlarda 42 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 17 kişinin de aranmasına devam ediliyor.
‘Ankesörlü telefon’ soruşturmasında 42 asker tutuklandı
TSK’de yürütülen Cemaat soruşturmasında tutuklanan asker sayısı 42’ye çıktı. Soruşturma ankesörlü telefonlardan iletişim kurduğu iddia edilen askerlere yönelik yürütülüyordu.