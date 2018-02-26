Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında bir gün bilançosu: 104 gözaltı, 42 tutuklama /26 Şubat 2018 17:27

Cadı avında bir gün bilançosu: 104 gözaltı, 42 tutuklama

Hizmet hareketine yakın oldukları iddiasıyla ülke genelindeki cadı avı hız kesmeden devam ediyor. Bugün 3 farklı operasyonda 104 gözaltı kararı verilirken devam eden operasyonlarda 42 asker de tutuklandı.

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Alanya’da operasyon: 38 gözaltı
 
Antalya’nın Alanya ilçesinde operasyon kapsamında 38 kişi gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde evlere baskın yaptı.

Manisa merkezli 5 ilde operasyonu: 7 gözaltı

Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen baskınlarda sözde ‘mahrem imamlar’ ile ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddia edilen 7 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi. Kişilerin emniyette sorgularının sürüyor.

Tekirdağ’da 59  gözaltı

Sabah saatlerinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen ev baskınlarda 42 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 17 kişinin de aranmasına devam ediliyor.

‘Ankesörlü telefon’ soruşturmasında 42 asker tutuklandı

TSK’de yürütülen Cemaat soruşturmasında tutuklanan asker sayısı 42’ye çıktı. Soruşturma ankesörlü telefonlardan iletişim kurduğu iddia edilen askerlere yönelik yürütülüyordu.
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