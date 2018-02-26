Macron'dan Erdoğan'a: Suriye ateşkesi Afrin'i de kapsıyor

Reuters ve Fransız AFP ajanslarının Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayanan haberlerine göre, Macron Erdoğan'a ateşkes çağrısına tüm tarafların uyması yönünde çağrıda bulundu.







Anadolu Ajansı haberindeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini" belirttiği ifade edildi.





Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.