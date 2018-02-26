Samanyolu Haber /Gündem / Macron'dan Erdoğan'a: Suriye ateşkesi Afrin'i de kapsıyor /26 Şubat 2018 16:24

Macron'dan Erdoğan'a: Suriye ateşkesi Afrin'i de kapsıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pazar günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Suriye'de 30 günlük insani ateşkes çağrısının Afrin bölgesini de kapsadığını söyledi.

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Reuters ve Fransız AFP ajanslarının Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayanan haberlerine göre, Macron Erdoğan'a ateşkes çağrısına tüm tarafların uyması yönünde çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı haberindeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini" belirttiği ifade edildi.

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.
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