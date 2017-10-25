Samanyolu Haber /Gündem / Büyükada davasında flaş gelişme /25 Ekim 2017 21:37

Büyükada davasında flaş gelişme

Büyükada’da 5 Temmuz 2017’de yapılan toplantıya ilişkin davada, mütalaasını veren savcı 8 tutuklu sanıktan 7’sinin tahliyesini talep etti.

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Büyükada davasında flaş gelişme... Savcı tahliye talep etti

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, son savunmayı Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu yaptı. Sanık Acu, "Eşim dokuz aylık hamile. Riskli bir gebelik geçiriyor. Doğumda yanında olmak istiyorum. Hiçbir suç işlemedim. Hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. Tüm tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem ve Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün’ün adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Savcı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu’nun ise tutukluluğunun devamını talep etti. Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.
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