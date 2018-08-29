Samanyolu Haber /Gündem / Bütün bu hırçınlığın sebebi bu mu? "Süleyman Soylu'nun adı İstanbul için geçiyor" /29 Ağustos 2018 17:12

Bütün bu hırçınlığın sebebi bu mu? "Süleyman Soylu'nun adı İstanbul için geçiyor"

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının AKParti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçtiğini öne sürdü.

"Süleyman Soylu'nun adı İstanbul için geçiyor"

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP 24. ve 25. dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP 'nin İstanbul'u kazanması için MHP'nin oylarına ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle Süleyman Soylu'nun İBB adayı olacağını ileri sürdü.

 Yarkadaş'a göre, Soylu'nun milliyetçi çıkışları İstanbul adaylığı için kurgulanıyor.

 " AKP 'nin İstanbul'da MHP'nin oylarına ihtiyacı var. Süleyman Soylu 'nun Cumartesi Anneleri'nin çıkışı sadece toplumsal muhalefeti bastırmaya yönelik bir adım değil. Süleyman Soylu aynı zamanda MHP'nin en radikal, en şahin tabanına da sesleniyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gündeme gelebilir Süleyman Soylu'nun. O yüzden Süleyman Soylu bugün şahin bir pozisyona getirildi. Saray'da Süleyman Soylu 'nun ismi İstanbul Büyükşehir Başkan adayları arasında değerlendiriliyor. Ahmet Misbah Demircan ve Soylu'nun adı geçiyor."
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"Süleyman Soylu'nun adı İstanbul için geçiyor"

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