Samanyolu Haber /Gündem / TL'nin değer kaybı Alman teknoloji devini korkuttu /29 Ağustos 2018 17:34

TL'nin değer kaybı Alman teknoloji devini korkuttu

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı uluslararası şirketleri de vurmaya başladı.

SHABER3.COM

 
Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesinin ardından Teknosa hisselerini satın alma planını askıya aldığını bildirdi.

Hürriyet'tin aktardığına göre, görüşmelerin şu anda askıya alınmasına karşın, süreç tamamen sona erdirilmedi.

Konuya yakın bir kaynak, "MediaMarkt döviz kurlarında son dönemdeki hareket nedeniyle projeyi askıya aldı. Değerlemeleri yeniden yapacak. Sonrasında satın alma ya da almama yönünde bir karar verecek" dedi.

Konuya yakın bir başka kaynak da, taraflar arasındaki görüşmelere ara verildiğini doğruladı; ancak tamamen iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynaklardan biri, MediaMarkt'ın kararını vermesinin Ekim ayını bulabileceğini söyledi.

Temmuz ayında basında MediaMarkt'ın, Teknosa'yı satın almak için görüştüğü yönünde haberler yer almıştı. Ancak taraflardan söz konusu haberlere ilişkin bir açıklama gelmemişti.
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