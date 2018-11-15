Bütçe, ekimde 5,4 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı Ekim ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nu açıkladı.





Yapılan açıklama şu şekilde:





"2017 yılı Ekim ayında 3,3 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ekim ayında 5,4 milyar TL açık vermiştir.





2017 yılı Ekim ayında 197 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ekim ayında 1,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.





2018 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 62,1 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 20,2 oranında artarak 67,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.





2018 yılı Ekim ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 oranında artarak 48,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 63,3 milyar TL olmuştur.





Ocak-Ekim 2018 dönemi

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 35 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 62,1 milyar TL açık vermiştir.





2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 15,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.





2018 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında artarak 609 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 23,3 oranında artarak 671,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.





2018 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında artarak 507,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,7 oranında artarak 606,4 milyar TL olmuştur."