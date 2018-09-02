Bursa'daki belediyenin kara listesi tutuklama sebebi oldu

15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile ihraç edilenler dışında Bursa Valilliği tarafından hazırlanan ‘kara liste’de yer aldıkları gerekçesiyle tutuklanan kişilere yönelik hukusuz uygulamalar sürüyor.





Akraba ziyaretinde gözaltına alınan ve 5 aydır tutuklu bulunan gıda mühendisi Fatih Sözmez’in eşi Emine Sönmez’in 2,5 yaşındaki oğlu Furkan annesi ile birlikte cezaevinde kalırken, 6 yaşındaki Asım’a babaannesi bakıyor.





Fatih Sönmez ve ev hanımı Emine Sönmez Mart ayında, yengeleri Ülkü Nur Sönmez’in evlerinde misafirlikteyken göz altına aldı.





Sönmez çiftinin gözaltı gerekçesinin valilik tarafından hazırlanan kara liste olduğu ileri sürülüyor. Gülen cemaatine yakın dernek ya da sendikalara üye olmuş kişiler hakkındaki kara liste Bursa’daki Yeni Bursa başta olmak üzere yerel basında yer almıştı.





‘ÇOLUK ÇOCUKLARI BİLE…’





Yeni Bursa adlı yerel gazetenin köşe yazarı Mehmet Ali Yılmaz, yayınladığı listenin başına düştüğü notta, ‘Bundan böyle. Ve belki de çoluk çocukları bile bundan sonra devlete ait hiçbir kurum ve kuruluşun yanından bile geçemeyecekler!” ifadelerini kullanmıştı.





Yılmaz yazısında “Bu kararnameye göre de Bursa Valiliği tarafından ayrıca tam 2453 kişiden oluşan bir “kara liste” hazırlandı. Devlet yapısında bulunan tüm birimlerin yöneticilerine ve belediye başkanlıklarına gönderilen yazıda “bu listede adı bulunan kişiler eğer o birimlerde çalışıyorlarsa derhal işlerine son verilmesi” isteniyor! İlave olarak ayrıca devletin ya da vakıfların her hangi bir mülkünde kiracı olarak bulunuyorlarsa da hemen tahliye edilmeleri isteniyor. Bursa’dan tanıdık ünlü pek çok kişi var bu yaklaşık 2 bin 500 kişi arasında. Bugün yorum ve değerlendirmeden ziyade biraz gazetecilik ve habercilik yapmış olayım ve çok güç ele geçirdiğim o isimleri sizlerle de paylaşarak görevimi tamamlamaya çalışayım.” ifadelerini kullanmıştı



