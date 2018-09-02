Samanyolu Haber /Ekonomi / Perakende fiyatı en fazla artan ürünler açıklandı /02 Eylül 2018 15:22

Perakende fiyatı en fazla artan ürünler açıklandı

İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 53.45 ile maç giriş bilet ücreti oldu.

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İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), Ağustos 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıkladı. Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 98'inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bilet ücreti yüzde 53.45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 45.71 ile battaniye, yüzde 28.22 ile buzdolabı, yüzde 28.11 ile ütü ve yüzde 26.79 ile çarşaf takımı oldu.

Dünya'nın aktardığı habere göre, ağustos ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kuru soğan yüzde 29.57 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 21.80 ile domates, yüzde 19.34 ile sivri biber, yüzde 18.01 ile erik ve yüzde 17.65 ile patates oldu. 
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