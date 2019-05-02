Yandaş Akit'ten al haberi: Başbuğ, Bahçeli ve Aygün bakan olacak

Ankara siyaset kulisleri bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre Türkiye İttifakı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli olacak.





Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) eski başkanlarından ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Sinan Aygün’ün de Türkiye İttifakı kabinesinde yer alacağı iddia edilirken, İyi Parti yönetiminden de önemli bir isme teklif götürülecek.





Erdoğan’ın “Türkiye İttifakı” çıkışı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi. Kulislerde kabine değişikliğinin “Türkiye İttifakı” çağrısına uygun şekilde oluşturulacağı öne sürülürken, yeni kabinede yer alacak isimlerin geniş bir yelpazeden oluşacağı ve toplumun tüm kesimlerinden kabul görmüş önemli isimler olacağı iddia ediliyor.









YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) havuz gazetelerinden Yeni Akit’te yer alan habere göre Ankara’da siyasete yön veren çevrelerde konuşulanlara göre; Türkiye İttifakı'nın yeni kabinesinde görev alacak isimlerden biri, ATO’nun eski başkanlarından eski CHP Milletvekili Sinan Aygün olacak.





CHP eski milletvekili İlhan Kesici, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da kabinede görev alması için teklif götürülecek isimlerden. İyi Parti yönetiminden önemli bir isme de yeni kabinede yer verileceği iddia edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise TBMM’nin yeni başkanı olacağı iddialar arasında.





ERDOĞAN: 82 MİLYON TÜRKİYE İTTİFAKI





Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte ‘Türkiye İttifakı’ olarak hareket etmeliyiz. Kimseyi dışlamadan siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz.” demişti.









BAHÇELİ: TÜRKİYE İTTİFAKI'NDAN BAHSETMEK KAFAMIZDAKİ SORU İŞARETLERİNİ ÇOĞALTMIŞTIR





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’daki İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği Türkiye İttifakı’na yönelik olarak “Türkiye İttifakı’ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır” açıklamasında bulunmuştu.





İYİ PARTİ: CİDDİYE ALIYORUZ"





İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘kötü gidişe dur’ diyebilmek adına telaffuz ettiği Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye’nin birliğe ihtiyacı var. Türkiye’nin bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ihtiyacı var.Türkiye’nin sorunları aşmaya yönelik çalışmalara ihtiyacı var.”





PERİNÇEK: TÜRKİYE İTTİFAKI'NA DESTEK VERİYORUZ!





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye İttifakı’na destek verdiklerini, ancak ABD’nin MHP ve Vatan Partisi’nin olduğu bir ittifakı istemediğini iddia etmişti.



