Samanyolu Haber /Gündem / 'Bursa Belediye Başkanı istifa etmeyeceğini Erdoğan'a iletti' /23 Ekim 2017 12:17

'Bursa Belediye Başkanı istifa etmeyeceğini Erdoğan'a iletti'

AKP'yle ilgili haberlerde ilk müracaat edilen isim haline gelen ancak öngörüleri genellikle doğru çıkmayan Abdulkadir Selvi'ye göre Bursa Belediye başkanı istifa etmeyeceğini açıklayacak

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Abdulkadir Selvi, AKP'de yaşanan istifa krizi hakkında yeni iddia ortaya attı. Selvi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifa etmeyeceğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilettiğini söyledi.

CNN TÜRK yayınında konuşan Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının kesin olduğunu fakat Gökçek'in son bir kez Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Selvi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin ise istifa etmeyeceğini Erdoğan'a ilettiğini öne sürdü
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