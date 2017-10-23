Samanyolu Haber /Ekonomi / Samandan sonra 150 bin ton buğday ithali için ihale açıldı... /23 Ekim 2017 12:24

Samandan sonra 150 bin ton buğday ithali için ihale açıldı...

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık 150 bin ton ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale açtı.

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Avrupalı ticaret kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, TMO her biri 10 bin ton tutarında kırmızı ekmeklik buğday alımı için 15 ayrı ihale açtı. Kurum alımların belirtilen miktarın yüzde 20 altında veya üzerinde olabileceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre bir ticaret kaynağı Türkiye'nin yaz hasadının makul miktarlarda olduğunu, ancak yüksek kalite ekmeklik buğdayın az olduğunu belirtti.

İhale için son teklif tarihi olarak 11 Eylül verildi.

Buğday yüklemeleri sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ve Suriye hariç olmak üzere Karadeniz, Ege ve Akdeniz, İngiltere dahil olmak üzere AB ve Baltık limanlarından yapılabilecek.

İhaleye katılacak firmalar fiyat tekliflerini navlun bedeli dahil olarak Türk lirası cinsinden verecek

5 YIL SONRA SAMAN İTHAL EDİLMİŞTİ

Türkiye geçtiğimiz ay beş yıl aradan sonra saman ithal etmişti. Bulgaristan'dan alınan binlerce ton ucuz saman, Türkiye'de samanın pahalıya mal olması sebebiyle piyasaya sürülmüştü.
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