Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz Beşiktaş'ta /02 Ocak 2019 23:40

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

SHABER3.COM

Trabzonspor'un Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla kadro dışı kalan ve o günden bu yana takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlı kulüp ile bordo mavili kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. Transfer döneminin 4 Ocak'ta resmen başlamasının ardından Beşiktaş Kulübü'nün 33 yaşındaki golcüyü resmen kadrosuna katması ve sözleşme detaylarını açıklaması bekleniyor.

Burak Yılmaz daha önce 2006-2007 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olmuş ve 2007-2008 sezonunun devre arasında takımdan ayrılmıştı.
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