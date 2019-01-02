Bu üç ayın kıymetini bilin: 2019 süründürecek, bu durum 2023'e kadar sürecek

''Yeni yıl yeni umutlarla beraber yeni arayışlar getirebilir. Aman sakin olun ve geçmesini bekleyin. “Ekonomi iyiye gidiyor” laflarına inanıp paranızı çar çur etmeyin.'' diyen Sözcü gazetesi Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu yerel seçim öncesi üç aylık zaman diliminin kıymetini bilin diyor:

''Yılın ilk üç ayı seçim zamanı… Geri alınan zamlar, aflar, barışlar… İnsanları rahatlatmak için atılacak adımlar. İyi de verilen her şeyin bir bedeli var!''





''Seçim sonuna kadar ülke ekonomisinin toparlanmasını sağlayacak hiçbir şey yapılmayacak. Para politikası ile döviz ve faiz düşük tutulmaya çalışılacak. Mevcut tüketim yapısına dokunulmayacak. Bu durum sorunları daha da ağırlaştıracak. Başkanlık sistemi ile beraber krize uzunca yıllar çıkamamak üzere girdik. Yerel seçimlerden sonra daha net hissedilecek. Sonrasında dört yıl boyunca seçim olmayacak.'' ifadelerini kullanan Muratoğlu, ''Çok zorlu, fakirleşerek girdiğimiz bir yıl bizi bekliyor. Döviz kurlarında bir derece istikrar sağlanmış gibi olsa da kur-faiz kıskacı içinde olduğumuz için reel ekonomi de ciddi ve kalıcı hasar gördü. Tabloyu önümüze koyarsak 2019'da ödenmesi gereken dış borç 174 milyar dolar. Bunu yüksek faizle çevirsek bile bir kısmını ödememiz gerekecek. Bu durum beraberinde ekonominin iyice daralmasını getirecek.'' dedi.