Samanyolu Haber /Gündem / Bunları bakan söyledi ! /26 Ocak 2017 14:10

Bunları bakan söyledi !

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul depremiyle ilgili tarih, yer ve şiddet verdi. 'Milyonlarca bina çürük' dedi.

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Bakan'dan İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ömrünü tamamlayan 4 fay hattının her an patlayabileceğini söyledi.

Bakan Özhaseki, İstanbul'da Kartal'dan başlayarak Beykoz'a doğru, Sarıyer'den başlayarak Avcılar'a ve Büyükçekmece'ye doğru deprem riskinin yüksek olduğunu açıkladı ''7 milyon bina yenilenmeli" dedi.

Deprem kesin 7-7.5 şiddetinde olacak

Özhakesi, '1999 sonrası yapılan binaların biraz sağlam olduğunu kabul ediyoruz. 1999'da yönetmelik değişikliği var. Yeni binalar biraz sağlam. 5 milyon civarında. 1999 öncesi 15 milyon stok var. Bunların en az yarısı riskli. Yani 6-7 miyon binanın yenilenmesi, sağlam hale gelmesi gerekli. Özellikle en büyük risk İstanbul'da. 4 Fay kırığı var. Dördününde zamanı dolmuş. Fay kırıklarının hepsi her an patlayabilir. Bilim adamlarının görüşü şu 2030'a kadar İstanbul'da büyük ihtimalle deprem olur. 2050 diyenler azınlıkta. Büyük çoğunluğu 2030'u işaret ediyor. Deprem kesin. 7 ile 7.5 arasında şiddeti olacak' dedi.

Habertürk
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