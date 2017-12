Bundan kaçış yok... 2018'de Zamlar yağmur gibi geliyor...

Son günlerini geçirdiğimiz 2017 yılını mutfaktaki yangınla kapatacak olan vatandaş, 2018 yılını da kamu mal ve hizmet vergilerine yapılacak olan yüzde 15-25 arası vergi zammıyla karşılayacak. Hükümet, asgari ücrete yüzde 10, memur ve emekli maaşlarına da 2018 Ocak ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranında, yüzde 5-6 arası artış planlarken, hayatımızdaki bir çok mal ve hizmet kullanımının vergi ve harçlarına ise en az yüzde 15 oranında zam gelecek. 2017 için vergi, ceza ve harçlarda artış oranı yüzde 3,83 iken, enflasyondaki yükseliş nedeniyle 2018'de bu oran yüzde 14.47 ile rekor kıracak. Hükümet; kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa, zam oranı yüzde 14,47 değil, yüzde 21,7'ye çıkacak.2017 yılında; et, süt, peynir, yoğurt, meyve, sebze fiyatlarına gelen yüzde 50'ye yakın zammın faturasını, hükümetin ithalat sopası ile çiftçi ve üretici ödedi. İktidar; et, canlı hayvan, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagillerde gümrük vergisini sıfırlayarak TÜİK'in Kasım ayı itibariyle açıkladığı yüzde 15 gıda enflasyonunun faturasını üreticiye ödettirdi. 2018 yılı itibariyle ise, kamu mal ve hizmet vergilerine zam, yağmur gibi yağacak.MTV yüzde 15-25 arası artacak: 2018 yılı itibariyle otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak. MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak. MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak. Araç muayene ücretlerine %14,47 zam: Araç muayene ücreti, 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında arttırıldı. TÜVTÜRK istasyonlarında, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 2017 yılındaki 267,86 liradan 2018'de 305,62 liraya çıktı. Ücretler; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 2017'deki 198,24 liradan 2018'de 226,56 liraya; traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 2018'de 115,64 liraya yükseldi.Kırmızı ışık ve hız sınırını aşana 236 lira ceza: B sınıfı ehliyet harcı 418,3 liradan 479 liraya. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206,5 liradan 236,4 liraya yükselecek. Emniyet kemeri takmayanlara 96.5 lira yerine 110,5 lira ceza kesilecek.Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında uygulanan 876 liralık ceza, bin lira olacak.İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası bin 99 liradan bin 258 liraya yükselecek. İnternete yüzde 7.5 : Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı özel iletişim vergisi oranları, her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenecek. Şans oyunları vergisi yüzde 20'ye çıkacak: Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da getirilen değişiklikle, bayilik verme işlemlerinin tamamı veya bir kısmı başbayi tarafından gerçekleştirilebilecek. Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerden alınan yüzde 10 veraset ve intikal vergisi oranı, yüzde 20'ye çıkacak. Pasaport harçlarına yüzde 14.47 zam: Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar için hazırlanması gereken temel evrakın başında yer alan pasaporta sahip olmak, 2018 yılından itibaren biraz daha masraflı olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber; pasaport harçlarına gelecek olan zam da şekillendi. Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu. Vatandaş, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla bedel ödeyecek. Bu yüzden de, yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak. Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle; 6 aylık; 137,50 TL, 1 senelik; 201,30 TL, 3 senelik; 465,50 TL, 4-10 senelik; 657,40 TL.

Kaynak Yeniçağ: