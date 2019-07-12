Samanyolu Haber /Gündem / Bulgar Başbakan Erdoğan'ı Türkçe uyarmış /12 Temmuz 2019 19:58

Bulgar Başbakan Erdoğan'ı Türkçe uyarmış

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, tartışmalı konulara girdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘’Sakın, Tayyip!’’ sözleriyle uyardığını söyledi.

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Hafta başında Bosna Hersek’te düzenlenen Güneydoğu Avrupa Zirvesi’nde liderler ikili görüşmeler yaptı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’la bir araya geldi. Zirve sonrasında Borisov, Bulgar medyasına değerlendirme yaparken, ‘’Erdoğan’la nasıl anlaşıyorsunuz?’’ sorusuna muhatap oldu.

Türk cumhurbaşkanıyla özellikle ekonomik işbirliğine odaklandığını anlatan Borisov, netameli konulara girmek isteyen Erdoğan’ı uyardığını belirtti. Türkçe ifadeler kullanan Borisov, ‘’Sakın, sakın Tayyip!’’ sözleriyle konuyu değiştirmeye çalıştığını kaydetti.

DİNİ KONULAR, ONUN SEVDİĞİ ŞEYLER

Erdoğan’ın camilerin tamiri gibi dini konuları sevdiğini ileri süren Borisov sözü nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı: ‘’Camilerin tamir edilmesi konularını bekletelim. Bak, şimdi her şey yolunda. Gel, inşaat yapalım, kalkınmamıza bakalım, diyorum.’’

Bulgar Başbakan, hali hazırda 5,1 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini, liderler olarak 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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