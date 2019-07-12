Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] ABD Çalışma Bakanı istifa etti /12 Temmuz 2019 19:46

[FLAŞ] ABD Çalışma Bakanı istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump ve Alexander Acosta, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı.

SHABER3.COM

Acosta'nın bu sabah kendisini aradığını ve istifasını bildirdiğini belirten Trump, bu kararın bakanın kendi kararı olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca Acosta'ya "Bunu yapmak zorunda değilsin" dediğini de aktardı. Acosta'nın görevini Bakan Yardımcısı Patrick Pizzella'nın devralacağı belirtiliyor.Acosta, Miami Başsavcılığı görevini yürütürken 2008'de ünlü milyarder Jeffrey Eipstein ile yaptığı anlaşma ile gündeme gelmişti.

Eipstein o dönem kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla Florida Mahkemesinde yargılanmış, Acosta ile yaptığı anlaşma neticesinde hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Eipstein'ın pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'ten özel uçağıyla dönerken New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda hafta sonu gözaltına alınması ve en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanmaya başlanması üzerine gözler yeniden Acosta'ya çevrilmişti. 
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