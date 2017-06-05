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Bülent Arınç'ın damadı gözaltına alındı
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Bülent Arınç'ın damadı gözaltına alındı
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05 Haziran 2017 15:11
Bülent Arınç'ın damadı gözaltına alındı
Bülent Arınç'ın damadı olan Ekrem Yeter gözaltına alındı...
SHABER3.COM
Eski öğretim üyesi, aynı zamanda eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın damadı olan Ekrem Yeter gözaltına alındı.
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