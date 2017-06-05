Bir önemli girişimcilik projesi daha dükkanı kapattı...

Kapatma gerekçesi olarak mevcut pazar koşulları gösterilirken Bukoli, 30 Haziran'a kadar olan siparişleri teslim edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde sektörün en büyüklerinden Markafoni de Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.Bukoli adına iş ortaklarına gönderilen yazıda şirketin faaliyetlerine son verileceği duyuruldu.









2015 Nisan ayında faaliyetlerine başlayan Bukoli, kısa sürede hızlı bir şekilde büyümüştü. Şirket 5 yıl sonunda İstanbul’da 2 bin 500 teslimat noktasına ulaşmayı ve takip eden 1.5 yıl içerisinde de İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’ya hizmet götürmeyi hedefliyordu.











