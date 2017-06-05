Samanyolu Haber /Gündem / Bir önemli girişimcilik projesi daha dükkanı kapattı... /05 Haziran 2017 14:53

Bir önemli girişimcilik projesi daha dükkanı kapattı...

Borusan, internet alışverişlerinde yaşanan teslimat sorunlarına çözüm sunmak için iki sene önce geliştirdiği Bukoli projesini sonlandırma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin önemli girişimcilik projelerinden biri olan Markafoni de kapandığını duyurmuştu.

Bir önemli girişimcilik projesi daha dükkanı kapattı...


Kapatma gerekçesi olarak mevcut pazar koşulları gösterilirken Bukoli, 30 Haziran'a kadar olan siparişleri teslim edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde sektörün en büyüklerinden Markafoni de Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.Bukoli adına iş ortaklarına gönderilen yazıda şirketin faaliyetlerine son verileceği duyuruldu.


2015 Nisan ayında faaliyetlerine başlayan Bukoli, kısa sürede hızlı bir şekilde büyümüştü. Şirket 5 yıl sonunda İstanbul’da 2 bin 500 teslimat noktasına ulaşmayı ve takip eden 1.5 yıl içerisinde de İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’ya hizmet götürmeyi hedefliyordu.



Bukoli nasıl çalışıyordu?

Borusan Lojistik İnovasyon Ekibi tarafından geliştirilen Bukoli, internet alışverişi yapan kullanıcıların evde veya ofiste siparişlerini bekleme problemine son vermek, esnaftan oluşan teslim noktalarına ek gelir imkanı sunmak ve e-ticaret firmalarına alternatif bir teslimat seçeneği sunmak amacıyla geliştirilmişti. Kullanıcı ister yolunun üstündeki esnaftan ister merkezi noktalardaki akıllı makinelerden gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden ürününü teslim alabiliyordu. Bukoli halen İstanbul’da 33 ilçede, 600'den fazla teslimat noktasında faaliyet gösteriyordu.

Markafoni'nin kapanma kararı da etkili oldu

Geçen hafta da, Güney Afrikalı Naspers Grubu'na bağlı Markafoni, Türkiye'deki faaliyetlerini 30 Haziran itibari ile durdurma kararı almıştı. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre Bukoli, birçok e-ticaret sitesi ile işbirliği içerisinde İstanbul’da 33 ilçede ve 600'ü aşkın teslimat noktasında faaliyet gösteriyordu.
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