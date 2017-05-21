Bükreş, 'Dünyanın Renkleri'ne boyandı!

Festival, Romanya'da ilk kez açık alanda gerçekleştirildi. Başkentteki Titan parkına kurulan sahne, binlerce Bükreşliye sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları verdi. Romen devlet televizyonunun partnerlik yaptığı programı, devlet televizyonlarının en tanınmış sunucusu İuliana Tudor yaptı. Kimi öğrenciler kendi kültürlerine ait en manalı parçaları seslendirirken, kimi Anadolu’nun yanık türküleriyle mesajını vermeye çalıştı.





Gecenin en dokunaklı şarkısı Romanyalı öğrenci David Burlacu’dan geldi. Barış Manço’nun ‘Sabret Gönül’ adlı parçayla Burlacı, demir parmaklıklar ardında, çeşitli zulümler altında inleyenleri teselli etti.





Farklı kıtalardan öğrencilerin aynı kareografide buluştuğu dans gösterileriyle ise ‘bir arada yaşama’ ve ‘iyilerin kötüleri yeneceği’ temaları işlendi.





Program, geleneksel bitiş şarkısı olan Yeni Bir Dünya şarkısıyla sona erdi.





TÜRKÇE OLİMPİYATLARINDAN DİL VE KÜLTÜR FESTİVALİNE





2003 yılında 17 ülke ile başlayan ve 11 yıl boyunca Türkiye’de coşkuyla kutlanan ve karşılanan Türkçe Olimpiyatları, son üç yıldan beri, Türkiye’deki iktidarın engellemesiyle, dünyanın çeşitli merkezlerinde, Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) olarak yapılamaya başlandı. Kültürel çeşitliliğin yıllık kutlaması anlamına da gelen festivalde, öğrenciler sadece ana dilde değil, aynı zamanda diğer dillerde de performans sergileyerek, tüm uluslardan insanlar arasında gelişen bağlara dikkat çekiyor.