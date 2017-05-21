MİT, darbe istihbaratını niye haber vermedi?

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre O.K’nin ifadesi “tanık” değil, “bilgi sahibi” sıfatıyla alındı ve hiçbir soruşturma dosyasına konulmayarak özel olarak saklandı. İddiaya göre O.K. sonraki süreçte şüpheli yapılacak, ancak darbe girişiminden takipsizlik verilecek, sadece Hizmet Hareketi ile bağı olduğu gerekçesiyle dava açılacaktı. Ancak O.K, MİT’e alınınca bu durum gerçekleşemedi.





Bu ifadeden sonra, MİT, “Darbe olabileceği” istihbaratını Genelkurmay’a, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a bildirdi mi” sorusu ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, darbe girişiminden hemen sonra tanık olarak verdiği ifadede, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Karargâh’a gelmesi olayına hiç değinmedi. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler ise ifadelerinde Fidan ve yardımcısının, Karargâh’ta kendilerine “ihbarcının sadece Fidan’ın alınacağından” bahsettiğini anlattı. Yani ihbarcının MİT’e “darbe olabileceğini söyledim” ifadesi Karargâh’taki komutanların ifadelerinde yok. Bu durum da darbe olabileceğinin Genelkurmay’a bildirilmediğini ortaya koydu.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, MİT’in darbe girişimini kendilerine haber vermediğini açıklamış, o gece Fidan’a ulaşamadıklarını kaydetmişti. Peki, Hakan Fidan neden darbe girişiminden üstlerini haberdar etmedi?





İfade vermiyorlar





Fidan’ın tanık olarak ifadesinin alınması için Ankara Başsavcılığı yetkilileri harekete geçti. Ancak Fidan’ın tanık olarak çağrılmasına yönelik yazı, yukarıdan yapılan müdahale sonrasında geri çekildi ve Ankara Başsavcısı Harun Kodalak ve Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen görevlerinden alındı. Fidan, benzer şekilde Meclis Darbe Komisyonu’nun sorularını da yanıtlamadı. Savcılık, darbe girişimi öncesinde neler yaşandığıyla ilgili Hulusi Akar’ın da ikinci kez ifadesini alacaktı. Ancak bu da gerçekleşmedi. Savcılık, bunun yerine yazılı soru gönderdi. Ancak Akar, bunlara üstü kapalı yanıt verdi. Cumhuriyet’in aldığı bilgiye göre, Akar’ın yanıtları “yukarıdan” yapılan müdahale sonrası soruşturma dosyalarına hiç girmedi ve sumen altı edildi. Hulusi Akar da Meclis’in darbe girişimiyle ilgili sorularına bu zamana kadar yanıt vermedi. (Cumhuriyet)