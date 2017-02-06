Samanyolu Haber /Gündem / Bugün ne oldu [VİDEO] /06 Şubat 2017 21:08

Bugün ne oldu [VİDEO]

6 Şubat gündemine yansıyanlar video haber bülteninde

6 Şubat gündemi

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AKP'den 'şeytan'lı kampanya

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son sohbeti

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son sohbeti

6 Şubat gündemi

6 Şubat gündemi

Bakan ağlayamayınca gözlerine soğan sürdü

Bakan ağlayamayınca gözlerine soğan sürdü

İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

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'Hayır'a silahlı gözdağı

'Hayır'a silahlı gözdağı

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta
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