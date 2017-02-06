AKP tek kelime etmedi, CHP ise tepkili!



Ümraniye'de bir imamın 'hayır' oyu verecek vatandaşları hain ilan ettiği Cuma vaazı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'a soruldu.

Kurtulmuş imama tek laf etmezken seçimlerin şeffaf olduğunu savundu:

"Türkiye bir Libya, Irak, Suriye olmadıysa sebebi sandığın ortada olmasıdır. Türk halkı darbecileri bile sandıkla indirebilmiştir. Kimisi evet diyecek, kimisi hayır diyecek. Bu bir parti seçimi değildir, burada farklı partiler evet etrafında kanaat belirtiyor. Hayırda da aynı şekilde. Kimse demokratik bir yarış olacaktır, millet ne derse başımızın gözümüzün üzerinedir. Pozitif bir kampanya yürütüyoruz" sözleriyle yanıtladı.

Ana muhalefet partisi CHP ise tepkili.

CHP milletvekili Eren Erdem imama sert sözlerle yüklendi:

“KUR'AN TEK ADAM DÜZENİNİ ELEŞTİREN ÖRNEKLERLE DOLU”





“Cuma vaazında hayırcı'ları çok sert bir şekilde topa tutarak evet kampanyası yapmış. Cemaat de kendisine tepki göstermiş. Ben de mesajınızı aldım. Ama siz Allah'ın mesajını alamamışsınız, yani Kur'an okumamışsınız. Size bir çift sözüm var. Şimdi siz bunlar hayırcılar şöyle böyle diyorsunuz ya. Ben de size Kur'an'da kimler evet diyor onu söyleyeyim. Gelin Kasas Sûresi'ni beraber okuyalım. Mesela Firavun defaatle tek adamlıktan yana olduğunu ilan ediyor ve bütün güçlerin kendisine bağlı olması gerektiğini söylüyor. Mesela Nemrut, mesela Karun, mesela Belam… Kur'an'da ne kadar nefret edilen isim varsa tek adamlıktan yana olduğu için eleştiriliyor. Mesela Ebu Cehil, Hz. Muhammed'e onun tek adamlık düzenine karşı mücadele ettiği için itiraz etmemiş miydi? İşte hocam, maalesef sizin aklınızı siyaset esir almış. Ne Kur'an'ı hatırlar hale gelmişsiniz, ne dini bilir hale gelmişsiniz. Çıkıyorsunuz kampanya yapıyorsunuz. Bu tefrikalarla orada ibadet eden halkımız arasında da nifak sokuyorsunuz. Yaptığınız doğru değildir.”

“ZERRE KADAR ALLAH KORKUN VE VİCDANIN VARSA…”





“Camiye, kışlaya ve adliyeye siyaset girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın hocam, zerre kadar vicdanınız var mı? Kur'an'ı okuyup da şiar edinme noktasında tutum sergilediniz mi? Allah'tan korkuyorsanız bu mesajın yüreğinde bir titreme ve rahatsızlık yaratacağından eminim. Bu yüzden size tavsiyem camiye siyaseti sokma. İnsanları bölme. Bırak siyasetçiler bir meselesi doğru ve yanlışlarıyla tartışsınlar. Unutma ki Firavun ve Nemrut tek adamlık rejiminin o günkü versiyonunu kurmak için katliamlar yapmışlardı ve Kur'an'da bunları tek adam olduğu için eleştirmişti. Senin de yüreğinde tek adamlığa karşı bir tutum alma hassasiyeti varsa bunu korkma söyle ama lütfen camiye siyaset sokma.”