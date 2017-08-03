Samanyolu Haber /Gündem / Bugün annelerini bekliyorlar... /03 Ağustos 2017 12:41

Bugün annelerini bekliyorlar...

Aylardır hem annesi hem babası tutuklu 4 yavrucağın annelerinin mahkemesi bugün...

SHABER3.COM

ANNE BABA 9 AYDIR TUTUKLU, 4 ÇOCUK (2, 4, 7, 11) HEM ÖKSÜZ HEM YETİM

Abdullah Bakdemir Ardahan’da öğretmenlik yapıyordu, eşi Hanife Bakdemir ise İŞ-KUR'da memur olarak çalışıyordu. 2016 yazında Samsun’a tayin olmuşlardı. OHAL ilan edildiğinde borca girerek aldıkları daireye henüz yerleşmişlerdi ama güzel başlayan yeni hayatları ikisinin de ihraç olmasıyla birden bire zorluklarla kapladı. İş bulamayınca Tokat Niksar’a ailelerinin yanına taşınmaya karar vermişlerdi.

Ancak zulüm rüzgarları aileyi bir yaprak gibi savurmaya devam ediyordu. Açığa alınıp ihraç olmak yetmez gibi bu kez de karı koca ikisi birlikte gözaltına alındılar. Suçlamalar ise bildik şeylerdi: Bankada hesabının olması, sendikaya üyeliği ve Bylock. Niksar’dan Ardahan’a uzanan çileli yolculuk, adeta ilerde karşılaşacakları başka zulümlerin habercisi gibiydi. Yirmi dört gün süren gözaltı süreci  ve kanuni hiçbir karşılığı olmayan suç isnatları hem bedenen hem de psikolojik olarak ikisini de iyice yıpratmıştı. Ne ki yaşadıkları ve bir anlam veremedikleri zulümler bununla da sınırlı değildi. Ucu nereye varacağı belli olmayan kahır yolculuğu ikisinin de tutuklanması ve Tokat cezaevine konmalarıyla devam etti.

Bakdemir ailesi için imtihanın büyüğü bundan sonra başlıyordu. Anne baba cezaevine girince en büyüğü on bir yaşında, dört tane çocuk geride kalmıştı. 

BABA BAŞKA-ABLA BAŞKA-KARDEŞLER BAŞKA ŞEHİRDE

11 yaşındaki Sümeyye Tokat Niksar’da dayısında kalıyor. Hem anne ve babasından hem de kardeşlerinden uzakta.

Diğer kardeşler, Emrullah 6, Arif 4, Mehmet Akif daha 2 yaşında. Anne ve babalarının yokluğunu Ordu'da dedeleriyle gidermeye çalışıyorlar.

DOKUZ AYDIR TUTUKLULAR

Annesi ve babası tutuklu 4 kardeş için bugün umut günü. Anne Hanife Bakdemir'in bugün duruşması var. Tahliye olursa dört kardeş yeniden bir araya gelebilecek. 

Ailenin yaşadıkları [email protected] twitter adresinden takip edilebilir.
<< Önceki Haber Bugün annelerini bekliyorlar... Sonraki Haber >>

Ankara'da kafe tarandı

Ankara'da kafe tarandı

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Polis, doğumhane kapılarında gözaltı için bekliyor

Polis, doğumhane kapılarında gözaltı için bekliyor

AKP’nin zulmü: Cezaevindeki anne ve bebekler

AKP’nin zulmü: Cezaevindeki anne ve bebekler

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

'Bu bir savaş ilanıdır

'Bu bir savaş ilanıdır

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Schulz'dan Erdoğan itirafı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:42