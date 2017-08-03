Bugün annelerini bekliyorlar...

ANNE BABA 9 AYDIR TUTUKLU, 4 ÇOCUK (2, 4, 7, 11) HEM ÖKSÜZ HEM YETİM







Abdullah Bakdemir Ardahan’da öğretmenlik yapıyordu, eşi Hanife Bakdemir ise İŞ-KUR'da memur olarak çalışıyordu. 2016 yazında Samsun’a tayin olmuşlardı. OHAL ilan edildiğinde borca girerek aldıkları daireye henüz yerleşmişlerdi ama güzel başlayan yeni hayatları ikisinin de ihraç olmasıyla birden bire zorluklarla kapladı. İş bulamayınca Tokat Niksar’a ailelerinin yanına taşınmaya karar vermişlerdi.





Ancak zulüm rüzgarları aileyi bir yaprak gibi savurmaya devam ediyordu. Açığa alınıp ihraç olmak yetmez gibi bu kez de karı koca ikisi birlikte gözaltına alındılar. Suçlamalar ise bildik şeylerdi: Bankada hesabının olması, sendikaya üyeliği ve Bylock. Niksar’dan Ardahan’a uzanan çileli yolculuk, adeta ilerde karşılaşacakları başka zulümlerin habercisi gibiydi. Yirmi dört gün süren gözaltı süreci ve kanuni hiçbir karşılığı olmayan suç isnatları hem bedenen hem de psikolojik olarak ikisini de iyice yıpratmıştı. Ne ki yaşadıkları ve bir anlam veremedikleri zulümler bununla da sınırlı değildi. Ucu nereye varacağı belli olmayan kahır yolculuğu ikisinin de tutuklanması ve Tokat cezaevine konmalarıyla devam etti.





Bakdemir ailesi için imtihanın büyüğü bundan sonra başlıyordu. Anne baba cezaevine girince en büyüğü on bir yaşında, dört tane çocuk geride kalmıştı.





BABA BAŞKA-ABLA BAŞKA-KARDEŞLER BAŞKA ŞEHİRDE





11 yaşındaki Sümeyye Tokat Niksar’da dayısında kalıyor. Hem anne ve babasından hem de kardeşlerinden uzakta.





Diğer kardeşler, Emrullah 6, Arif 4, Mehmet Akif daha 2 yaşında. Anne ve babalarının yokluğunu Ordu'da dedeleriyle gidermeye çalışıyorlar.





DOKUZ AYDIR TUTUKLULAR





Annesi ve babası tutuklu 4 kardeş için bugün umut günü. Anne Hanife Bakdemir'in bugün duruşması var. Tahliye olursa dört kardeş yeniden bir araya gelebilecek.



