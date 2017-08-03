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Euro rekor tazeledi: 4.20
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Euro rekor tazeledi: 4.20
/
03 Ağustos 2017 12:55
Euro rekor tazeledi: 4.20
Euro/TL paritesi bugün de rekor tazeledi. 1 Euro 4,20'yi ilk kez geçti
SHABER3.COM
Dün tarihi zirvesini görerek 4,19 TL'yi gören Euro rekor tazeledi. 4.2051 seviyesini gören Euro günü primli olarak sürdürüyor
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