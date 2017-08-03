Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro rekor tazeledi: 4.20 /03 Ağustos 2017 12:55

Euro rekor tazeledi: 4.20

Euro/TL paritesi bugün de rekor tazeledi. 1 Euro 4,20'yi ilk kez geçti

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Dün tarihi zirvesini görerek 4,19 TL'yi gören Euro rekor tazeledi. 4.2051 seviyesini gören Euro günü primli olarak sürdürüyor
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