Bu zamlarla enflasyonu indirmek mümkün değil

Benzinin pompa fiyatına 12 kuruş, mazotun pompa fiyatına 18 kuruş zam geldi.





Petrolü dolarla ithal ediyoruz. Dünyadaki petrol fiyatları artıyor. Doların Türk Lirası karşılığı artıyor. Bu durumda zam kaçınılmaz.





Petrolün varili 2016 yılı başında 27 dolara kadar geriledi. Bu yılın haziran ayında 44 dolardı. Dün sabah 60 doların üzerine çıktı.





Doların fiyatı geçen yıl bu günlerde 3.10 TL dolayındaydı. Dün dolar 3.77 TL’den satılıyordu.





Başka ekonomilerde milli para birimi neden her gün değer kaybetmiyor? Neden dolar fiyatı her gün artmıyor? Neden benzin ve mazotun pompa fiyatlarına devamlı zam gelmiyor? Neden halk her gün zam beklentisinde değil? Neden enflasyon % 2’lerde dolanıyor da bizde % 10’un altına çekilemiyor diyerek ekonomimizin sorunlarına çözüm arayışında olmamız gerekiyor.





Ekonomide köklü bir yapısal değişim gerçekleşmedikçe, dolar fiyatındaki artış, akaryakıt fiyatındaki artış enflasyonu besleyecek.





Piyasada Türk parasından kaçışı, dolara yönelişi önlemek zorundayız. İki para birimli ülke olmaktan kurtulmak zorundayız. Bunun yolu öncelikle cari açığı kapatmaktır. Cari açığı kapatmanın yolu da ekonominin dolara bağımlılığından, üretimde ve yatırımlarda dolara bağımlılıktan kurtulmaktır.





Bunu yapmadıkça, Türk Lirası değer kaybedecek. Dolar fiyatı artacak. Benzin mazot zammı devam edecek.





Enflasyonu aşağıya çekemeyeceğiz.