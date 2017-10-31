Samanyolu Haber /Dünya / Bir ülke daha euroya geçiyor /31 Ekim 2017 12:02

Bir ülke daha euroya geçiyor

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği'nde dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bir ülke daha euroya geçiyor


Hırvatistan, 2020'de euroya geçmeyi hedefliyor. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği'nde (AB) dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "euro, Hırvatistan'a küresel anlamda siyasi ve ekonomik kredibilite getirecek." dedi.

BusinessHT'nin haberine göre Plenkovic, Hırvatistan hükümeti ile Merkez Bankası tarafından başkent Zagreb'de düzenlenen "Hırvatistan'da Euroya Geçiş Stratejisi" konulu konferansta konuştu.

Euroya geçiş stratejileri, bu geçişin faydaları ve giderleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Plenkovic, konferansın amacının, kamuoyundaki avro karşıtı ön yargıları uzun vadeli bilgilendirme kampanyaları ile kırmak olduğunu söyledi.

Başında bulunduğu hükümetin Avrupa yanlısı olduğunu belirten Plenkovic, AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'ın önündeki en kilit iki adımın, Schengen ve euro Bölgesi'ne girmek olduğunu bildirdi.

Schengen bölgesine 2019'da girmeyi hedeflediklerini kaydeden Plenkovic, "Planlarımıza ve hedeflerimize göre, Hırvatistan'ın AB Konseyi'ne dönem başkanlığı yapacağı 2020'nin, ERM II'nin bir parçası olmamız adına gerçekçi bir tarih olduğunu düşünüyorum." dedi.

"EN GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN OLACAK"

Andrej Plenkovic, Euro Bölgesi'ne üyeliğin siyasi bir kararla değil, kriterlerin yerine getirilmesiyle ilgili olduğunu vurgulayarak, "Dolardan sonraki en önemli para birimi olan avronun Hırvatistan'da kullanılmaya başlamasıyla ülkemiz, AB'nin en gelişmiş üyelerinden biri olacak. euro, Hırvatistan'a küresel anlamda siyasi ve ekonomik kredibilite getirecek." ifadelerini kullandı.

Euronun kullanılmasıyla Hırvatistan'ın, turist ve yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini savunan Plenkovic, yatırımcıların olası kur krizleri ile karşılaşmayacağını söyledi.

Hırvatistan'da "kuna" olarak adlandırılan yerel para birimi kullanılıyor. Bir euro, 7,51 kunaya tekabül ediyor.
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