'Bu programın şu an Türkiye'de düzenlenemiyor oluşu büyük utanç kaynağı'

Açılışı ABD Kongresi Rayburn Ofis Binası'nda yapılan program, ünlü Kongre Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.





NBA yıldızı Enes Kanter ve Chicago merkezli Maestro Corporate Group sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalin sunuculuğunu aktör ve yönetmen Vince Swan yaptı. Gecede, 13 ülkeden 50'nin üzerinde öğrenci sahne aldı.





KONGRE KÜTÜPHANESİNDE FESTİVAL ÇOCUKLARINA ÖZEL DÜZENLEME





Programa ev sahipliği yapan ABD Kongre Kütüphanesi Müzik Departmanı Direktörü Susan Vita, festivalin düzenlendiği binanın dünyanın en büyük kütüphanesi olduğunu hatırlatarak, "Bu tarihi binada Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ni ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.





Susan Vita





Festivalin düzenlendiği salonun hemen dışındaki alanda sergilenen bazı el yazması besteler, programa katılan çocukların geldiği ülkelere göre yeniden düzenledi. Festivalin düzenlendiği gün boyunca bu bölümde, Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ne katılan öğrencilerin ülkelerinden bestekarların eserleri sergilendi.





CARDIN: "IFLC BİR FESTİVAL OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE, O BİR BARIŞ ÇAĞRISI"





ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Ben Cardin ise programa özel olarak yazdığı mektupta, "Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, bir festival olmanın çok ötesinde, global bir harmoni ve barış çağrısı" dedi. Senatör Cardin, festivale katılan öğrenci ve öğretmenlere, "Çok kültürlülüğe bu şekilde katkıda bulunarak, evrensel insani değerleri böyle yücelterek uluslararası toplumu bir araya getirmede oynadığınız rolden dolayı size çok teşekkür ediyorum" diye seslendi.





Programa yazılı bir mesaj gönderen Virginia Senatörü Mark Warner ise, "Bu etkinlik genç insanlara kendi kültürlerini sanat yoluyla paylaşmak için muazzam bir fırsat sunuyor" dedi. Warner mesajında, "Uluslararası Dil ve Kültür Festivali ve onun kurulmasını sağladığı diyaloglar, farklı kültürlerden gelen insanlar arasında karşılıklı saygı ve anlayışın yayılmasını sağlayacak." dedi.





LaMALFA: "BU GENÇLERDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"





Gecede bir konuşma yapan California milletvekili Doug LaMalfa, 'farklı coğrafya ve kültürlerden gelen gençleri aynı barış ideali etrafında bir araya getiren' Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin gelecek adına büyük önem taşıdığını belirterek, 'Bu birliktelik sadece bu çocuklar için öğretici olmuyor. Aynı zamanda bizim de bu gençlerden öğreneceğimiz çok şey var' diye konuştu.





Doug LaMalfa çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi







Gecede bir konuşma yapan Texas milletvekili Randy Webber ise, üçüncü kez katıldığı Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin birlikte yaşama kültürü ve uluslararası barışa yaptığı katkıları anlattı. Festivalin bundan 17 yıl önce Fethullah Gülen Hocaefendi'nin fikri önderliğinde Türkiye'de başladığını ve oradan dünyaya yayıldığını hatırlatan Webber, "Bu programın şu an Türkiye'de düzenlenmiyor oluşu büyük utanç kaynağı" dedi.





Texas milletvekili Randy Webber







Festivalin gündüz programında kısa bir konuşma yapan Connecticut milletvekili Joe Courtney ise Türk-Amerikan dostluğunun önemine değinerek Connecticut'ta yaşayan Türk toplumunun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti anlattı.





NORTON: "TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ BU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ KUTLAMAYA ÇAĞIRIYORUM"





Meclis kayıtlarına giren açıklamasında Uluslararası Dil ve Kültür Festivali için Washington'a gelen öğrencileri tebrik eden Washington DC milletvekili Eleanor Holmes Norton, "Tüm meslektaşlarımı, 17 yıldan bu yana kültürel çeşitliliğimizi ve zenginliğimizi bize bu yetenekli gençlerin şarkıları, şiirleri ve danslarıyla gösteren bu festivali ve ona emek veren öğrencilerle öğretmenlerini kutlamaya çağırıyorum" diye konuştu.





Virginia milletvekili Donald McEachin ise, "Ortak insani değerlerimiz bizi birleştiriyor, farklılıklarımızsa bizim için sadece zenginlik ve güç kaynağı. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, gençleri bir araya getirerek diyalog kurmalarını, tecrübelerini paylaşmalarını, fikir teatisinde bulunmalarını sağlayarak onlara büyük bir hizmette bulunuyor. Farklı toplulukları birbirine yakınlaştırıyor ve tüm dünya hepimiz fayda sağlıyor." şeklinde konuştu.





WEXTON: "IFLC'NİN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUM"





Virginia milletvekili Jennifer Wexton ise programa gönderdiği mektupta, "Din, dil, ırk ve kültür fark etmeksizin bütün sanatsal anlatımlarda bir güzellik vardır. Dünyanın farklı köşelerinden gençleri ve kendilerini çevreleyen kültürlerini sanat etrafında bir araya getiren Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin bu başarısıyla gurur duyuyorum" dedi.





LEWIS: "SİZ İNSANLAR ARASINDA KÖPRÜLER KURUYORSUNUZ VE BU TAKDİRE ŞAYAN"





"Uluslararası Dil ve Kültür Festivali çok önemli bir oluşum" diyen milletvekili John Lewis ise "Siz insanlar arasında köprüler kuruyorsunuz ve bu takdir edilmeyi hak ediyor" dedi. Lewis mektubunda, IFLC için "Sanat yoluyla uluslararası topluma hizmet etme misyonunuz sadece ilham verici değil, aynı zamanda bugün en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri" ifadelerini kullandı.





Milletvekili Elaine G. Luria ise yazılı mesajında "Bu festival dünyamızın devasa kültürel tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için bize harika bir imkan sunuyor" dedi.





Milletvekili Don Bacon ise IFLC temsilcilerine şöyle seslendi: "Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin dünyanın dört bir yanındaki insanları, din, dil, ırk, kültür fark etmeksizin bir araya getirme konusundaki adanmışlığına hayranlık duyuyorum"





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