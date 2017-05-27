Samanyolu Haber /Gündem / ABD Temsilciler Meclisi, IFLC'yi resmen tanıdı! /27 Mayıs 2017 13:29

ABD Temsilciler Meclisi, IFLC'yi resmen tanıdı!

Son 1 haftadır Washington'da çok güzel gelişmeler oluyor. Uluslararası Dil Festivali Kongre'de yapıldı. Dünyanın başkentinde yüzlerce seçkin ismin katılımıyla haklarındaki iddialara en güzel şekilde cevap verdiler...

ABD Meclisi, IFLC'yi resmen tanıdı!

Tarihi bir gelişmeyle Amerika Meclisi resmen IFLC Uluslararası Dil Kültür Festivali'ni tanıyarak Meclis'in resmi kayıtlarına girdi.

Öğrenciler Amerikan Meclisi'nde 15 farklı dilde terörü lanetlediler ve tüm dünyayı barışa davet ettiler.

Daha sonra Temsilciler Meclisi'nde oturuma kabul edilip, kürsüde onore edildiler.

20'ye yakın milletvekili Meclis resepsiyonuna katıldı, daha sonra öğrencileri ofilslerine kabul ettiler.

Ana program Washington DC'nin en prestijli mekanlarından Stage Arena'da yapıldı. Programa NBA yıldızı Enes Kanter sponsor oldu.

Pasaport iptali nedeniyle Amerika'nın gündeminde olan Enes Kanter, geceye damgasını vurdu.

Dünyanın başkentinde yüzlerce seçkin ismin katılımıyla haklarındaki iddialara en güzel şekilde cevap verdiler...

Yaşanan mağduriyetlerin sanat diliyle anlatılması, tüm atılan iftiralara müspet ve etkili cevap vermesi yönüyle oldukça takdir topladı.


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