ABD Temsilciler Meclisi, IFLC'yi resmen tanıdı!

Öğrenciler Amerikan Meclisi'nde 15 farklı dilde terörü lanetlediler ve tüm dünyayı barışa davet ettiler.
Daha sonra Temsilciler Meclisi'nde oturuma kabul edilip, kürsüde onore edildiler.
20'ye yakın milletvekili Meclis resepsiyonuna katıldı, daha sonra öğrencileri ofilslerine kabul ettiler.
Ana program Washington DC'nin en prestijli mekanlarından Stage Arena'da yapıldı. Programa NBA yıldızı Enes Kanter sponsor oldu.
Pasaport iptali nedeniyle Amerika'nın gündeminde olan Enes Kanter, geceye damgasını vurdu.
Dünyanın başkentinde yüzlerce seçkin ismin katılımıyla haklarındaki iddialara en güzel şekilde cevap verdiler...
Yaşanan mağduriyetlerin sanat diliyle anlatılması, tüm atılan iftiralara müspet ve etkili cevap vermesi yönüyle oldukça takdir topladı.