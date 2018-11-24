Bu mevsimde Kocaeli'ye yetecek bir aylık su kaldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi azaldı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 18 oranına düştü.







Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajdaki su seviyesi 9 milyon 270 bin metreküp oldu.



Kocaeli'ye yalnızca 1 ay yetecek miktarda su kaldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.