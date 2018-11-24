Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan AKP'nin belediye başkan adaylarını açıkladı /24 Kasım 2018 15:36

Erdoğan AKP'nin belediye başkan adaylarını açıkladı

Tayyip Erdoğan AKP'de 31 Mart yerel seçimlerinde bazı iller için aday olacak isimleri açıkladı

SHABER3.COM

İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamayı erteleyen Erdoğan buna göre AKP'de yerel seçimde şu isimleri aday göstereceklerini belirtti:

Adıyaman; Süleyman Kılınç. Amasya; Cafer Özdemir. Antalya; Menderes Türel. Ardahan; Yunus Baydar. Artvin; Mehmet Kocatepe. Bartın; Yusuf Ziya Aldatmaz. Batman; Murat Güneştekin. Bayburt; Fatih Yumak. Bitlis; Nesrullah Tanğlay. Bolu; Fatih Metin. Burdur; Deniz Kurt. Bursa; Alinur Aktaş. Denizli; Osman Zolan. Diyarbakır; Cumali Atila. Düzce; Faruk Özlü. Elazığ; Şahin Şerefoğulları. Erzurum; Mehmet Sekmen, Gaziantep; Fatma Şahin.Giresun; Aytekin Şenlikoğlu. Gümüşhane; Ercan Çimen. Hakkari; Cüneyt Epcim. Kahramanmaraş; Hayrettin Güngör. Karabük; Burhanettin Uysal.Kastamonu; Tahsin Babaş. Kayseri; Memduh Büyükkılıç. Kırıkkale; Mehmet Saygılı. Kilis; Mehmet Abdi Bulut. Kocaeli; Tahir Büyükakın. Malatya; Selahattin Gürkan. Nevşehir; Rasim Arı. Niğde; Emrah Özdemir. Ordu; Hilmi Güler. Samsun; Mustafa Demir. Sinop; Ali Çöpçü. Şanlıurfa; Zeynep Abidin Beyazgül Şırnak; Mehmet Yarka. Tekirdağ; Mestan Özcan. Yalova; Yusuf Ziya Öztabak.

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