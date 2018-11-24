Erdoğan AKP'nin belediye başkan adaylarını açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamayı erteleyen Erdoğan buna göre AKP'de yerel seçimde şu isimleri aday göstereceklerini belirtti:









Adıyaman; Süleyman Kılınç. Amasya; Cafer Özdemir. Antalya; Menderes Türel. Ardahan; Yunus Baydar. Artvin; Mehmet Kocatepe. Bartın; Yusuf Ziya Aldatmaz. Batman; Murat Güneştekin. Bayburt; Fatih Yumak. Bitlis; Nesrullah Tanğlay. Bolu; Fatih Metin. Burdur; Deniz Kurt. Bursa; Alinur Aktaş. Denizli; Osman Zolan. Diyarbakır; Cumali Atila. Düzce; Faruk Özlü. Elazığ; Şahin Şerefoğulları. Erzurum; Mehmet Sekmen, Gaziantep; Fatma Şahin.Giresun; Aytekin Şenlikoğlu. Gümüşhane; Ercan Çimen. Hakkari; Cüneyt Epcim. Kahramanmaraş; Hayrettin Güngör. Karabük; Burhanettin Uysal.Kastamonu; Tahsin Babaş. Kayseri; Memduh Büyükkılıç. Kırıkkale; Mehmet Saygılı. Kilis; Mehmet Abdi Bulut. Kocaeli; Tahir Büyükakın. Malatya; Selahattin Gürkan. Nevşehir; Rasim Arı. Niğde; Emrah Özdemir. Ordu; Hilmi Güler. Samsun; Mustafa Demir. Sinop; Ali Çöpçü. Şanlıurfa; Zeynep Abidin Beyazgül Şırnak; Mehmet Yarka. Tekirdağ; Mestan Özcan. Yalova; Yusuf Ziya Öztabak.