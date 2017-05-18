Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına servis edilen "öğle yemeği" fotoğrafıyla ilgili olarak "Fotoğraf bir noktadan çekildiği için ben de o noktadan bakıyorum ve bazı şeyleri göremiyorum. Böyle bir yemekte genellikle muhatapların karşılıklı oturması gerekmez mi? Ama bu fotoğrafta dikkatimi çeken bazı tuhaflıklar var" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Bu masada tuhaf görünen 7 nokta" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu, ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği yemeğin fotoğrafı.













Fotoğraf bir noktadan çekildiği için ben de o noktadan bakıyorum ve bazı şeyleri göremiyorum.





Böyle bir yemekte genellikle muhatapların karşılıklı oturması gerekmez mi?





Ama bu fotoğrafta dikkatimi çeken bazı tuhaflıklar var.





Bir: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar oturuyor.





Masaya sivil kıyafetle oturmuş ama o üniformalı biri.





Onun karşısındaki kişiye bakıyorum, orada Amerikan Genelkurmay Başkanı yok.





Karşısında oturan kişi ABD Dışişleri Bakanı.





İki: Milli Savunma Bakanı Işık, masanın öteki ucunda.





Normal olarak onun karşısında da Amerikan Savunma Bakanı’nın oturmasını bekliyorsunuz ama hayır onun karşısındaki kişi ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster.





Üç: Başkan Trump’ın sağında ABD Başkan Yardımcısı oturuyor.





Onun karşısında ise Türk Dışişleri Bakanı var.





Dört: ABD Başkan Yardımcısı’nın yanında Savunma Bakanı oturuyor.





Ama onun karşısındaki Türk bakan Savunma değil Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci...





Beş: Masanın en ilginç görüntüsü hiç kuşkusuz en kenarda.





Orada Türk Enerji Bakanı Berat Albayrak’la, ABD Başkanı’nın danışmanı Jared Kushner oturuyor.





Yani iki damat karşı karşıya oturtulmuş.





Altı: MİT Müsteşarı Hakan Fidan masanın en ucunda oturuyor.





Fotoğrafta, karşısında oturan kişinin kim olduğunu göremiyorum.





Yedi: Türk Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın karşısındaki koltuk boş.





O koltuk daha sonra yemek sırasında doldu mu bilmiyorum.





Ama Beyaz Saray’dan dağıtılan fotoğrafta o koltuk boş.





İlginç değil mi...





Naçizane yorum





Türk tarafı oturma düzenini, sanki Milli Güvenlik Kurulu’ndakine benzer bir protokolle belirlemiş. Ama tam da öyle değil.





Bu oturuş düzeni ne tam bir protokol, ne de fonksiyonel bir oturma düzeni.





Naçizane yorumum şu:





İki ülke arasında konuşulacak ne varsa, iki başkan arasındaki 23 dakikaya sığdırılmış. Yani yemeğe bir şey kalmamış, bırakılmamış.





Aileler arası ilişki önem mi kazanacak





Masada iki damadın karşı karşıya oturtulması hemen dikkati çekiyor.





Bu da insanın aklına şu soruyu sokuyor:





Acaba iki taraf da önümüzdeki günlerde aileler arasındaki diyaloğa daha fazla mı önem verecek?





O koltuk yemek sonuna kadar boş kaldıysa





Bu ziyarette Türkiye’nin en önem verdiği ikinci konu Fetullah Gülen’di...





Yargıyı ilgilendiren böyle bir konuda, eğer sonradan doldurulmadıysa, Türk Adalet Bakanı’nın karşısındaki koltuğun boş kalması ne anlama geliyor?









Amerikan tarafı, “Bu mesele hâkim ve savcıların işidir. Bakanı ilgilendirmez” mi demek istiyor?





Amerikan tarafı, “Bizde adalet bakanı değil bağımsız yargı önemlidir” mi demek istiyor?





Yoksa, “Bu hukukun teknik yanını ilgilendiren bir mesele, alt düzeyde konuşulsun” mesajı mı veriliyor?





İyi de o zaman Türk Adalet Bakanı’nın masada işi ne?