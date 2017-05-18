Samanyolu Haber /Gündem / AKP ile olan ilişkisi başına dert oldu... /18 Mayıs 2017 08:48

AKP ile olan ilişkisi başına dert oldu...

ABD Başkanı Trump’ın eski ulusal güvenlik başdanışmanı Flynn'in AKP ilişkileri mercek altında

SHABER3.COM

ABD Başkanı Trump’ın eski ulusal güvenlik başdanışmanı ve Türkiye’nin ‘Hizmet Hareketine’ karşı tuttuğu lobicisi Mike Flynn’in skandalları sürüyor. New York Times’in son haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı Trump’a, Mike Flynn’in Türkiye ile lobi bağı ile ilgili olarak soruşturma altında olduğunu Kasım ayının sonunda bildirdi. Trump buna rağmen Flynn yine de başdanışmanlığına atamakta bir beis görmedi.

Trump yönetimi uzun süre Flynn’in bu lobi bağlarından habersiz olduğunu iddia etmişti. Bu yeni skandala göre ise Trump’un bunu çok daha önceden öğrendiği ortaya çıktı. .

Washingtonhatti.com’un haberine göre, Trump’ın ayrıca kovduğu FBI direktörü James Comey’den, kovmadan önce Flynn hakkındaki soruşturmayı sonlandırmasını istediği ortaya çıkmıştı. Bu talebi Comey’in aldığı bazı notlarda görüldüğü iddia edilmişti. Trump’ın sadece bu talebinin dahi ‘adaleti karartmak’ anlamına gelebileceği ve bunun için dahi başkanlıktan düşürmek için soruşturma açılabileceği konuşuluyor.

Flynn-Alptekin arasındaki tüm iletişim teslim edilecek

Flynn ile ilgili yapılan soruşturmada Flynn’in ”bütün kayıtları, araştırmaları, kontratları, banka faturaları ve iletişimleri” nin teslim edilmesi isteniyor. Bunun içinde Flynn Intel Group belgeleri de var.

FBI, Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Ekim Alptekin’in Flynn’e yaptığı ödemelerle ilgili ve diğer iletişimlerini de talep ediyor. Yani Alptekin’in sadece Flynn’e yaptığı ödemeler değil, Flynn ile ilgili bütün iletişimlerin de teslim edilmesi gerekiyor.

FBI soruşturmayı Türk lobi bağları ile başlattı

NYT’nin haberine göre ise soruşturmanın merkezi Flynn’in Alptekin’in Türk şirketi ve Türk hükümeti için yaptığı lobicilik. Soruşturma, önceki tahminlerin aksine Rus bağları değil, Türk lobi bağları ile başlatıltı.

Bu haberin çıktığı aynı saatlerde bu kez McClatchy’de Flynn’in göreve geldiğinde ABD’nin Rakka operasyonunda Suriyeli Kürtlerle birlikte çalışma ve Kürt güçleri silahlandırma kararını veto ettiği hatırlatılarak, bu kararın aynı zamanda yarım milyon dolar kadar para aldığı Türk hükümetinin isteklerine uygun düştüğü yazıldı. Bir başka ifadeyle Flynn’in, o kararı alırken ABD ulusal çıkarları değil de Türkiye’nin ulusal çıkarlarını düşündüğü sorgulanmaya başlandı.
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