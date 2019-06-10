Bu korku dizisi yalnızca gece yarısı izlenebilecek

sÜnlü yönetmen Steven Spielberg'in, yeni yayın platformu Quibi için yazdığı korku dizisi sadece gece yarısı izlenebilecek. Dizi, alarm sistemiyle güneş doğduğunda yayından kaldırılacak.





Kanalın kurucusu Jeffrey Katzenberg, yaptığı açıklamada, “Steven Spielberg geldi ve ‘Yazmak istediğim süper korkunç bir hikayem var’ dedi ve şimdi onu yazıyor” ifadesini kullandı.





Spielberg’in şimdiye kadar beş ya da altı bölüm yazdığını söyleyen Katzenberg, dizinin 10 ila 12 bölümden oluşacağını söyledi.







Ünlü yönetmenin seyircilerden sıra dışı bir ricası var: Dizinin sadece gece yarısı izlenmesini istiyor







Katzenberg ve Quibi’nin CEO’su Meg Whitman, mühendislerinden bu talebi mümkün hale getirmek için bir altyapı oluşturmalarıni istedi.







Hedef, kullanıcılar gün batımından sonra her neredeyseler telefonlarının dizi için alarm vermesini sağlamak. Telefon güneş doğduğunda yeniden alarm verecek ve dizi, bir sonraki gün batımına kadar yayından kaldırılarak izlenilir olmaktan çıkacak.







Bir milyar dolarlık yatırımla kurulan Quibi platformu, Nisan 2020’de yayında olacak







Öte yandan Spielberg, Apple TV için de Amazing Stories adlı bir antoloji dizisi hazırlıyor.

