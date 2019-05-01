Samanyolu Haber /Dünya / Bu kitapçıya girmenin bedeli tam 90 TL... /01 Mayıs 2019 23:10

Bu kitapçıya girmenin bedeli tam 90 TL...

Tokyo'daki kitapçıda gezebilmek için ödemeniz gereken ücret 1.620 yen (yaklaşık 90 TL)

SHABER3.COM

Japonya’da yeni açılan bir kitapçı, kitapçıların yok olmasını engellemek için müşterilerden giriş ücreti alıyor.

11 Aralık 2018'de başkent Tokyo'da açılan minimalist kitapçı Bunkitsu, açılışından bu yana müşterilerinden giriş ücreti talep ediyor.

30 bin adetlik kitap ve dergi koleksiyonuna erişmek için 1.620 yen (yaklaşık 90 TL) ödemek gerekiyor.

Kitapçının ilk katı ücretsizken, ziyaretçilerin dükkanın geri kalanını gezebilmek için para ödemesi gerekiyor.

Ziyaretçiler ücreti ödedikten sonra hiçbir şey satın almasa bile kitapçıda istediği kadar zaman geçirebiliyor.

Kitapçıda ücretsiz kahve veya çay içerken oturup okuma yapabilecek bir kafe ve ders çalışılabilen odaları da bulunuyor.

Bu yeni  mekan, uzun süre etkisini devam ettirecek bir kitapçı oluşturabilmek amacıyla Smiles, Morioka Shoten Kitabevi ve Yours Kitabevi şirketlerinin ortak bir çabası sonucu kuruldu.

Daha önce hiç duyulmamış bu iş modeline rağmen kitabevi şimdiye kadar kitaplara ve mekana erişmek için ücret ödemeye istekli müşterileri kendine çekmeyi başardı.

Instagram'da bazıları kitapçıyı çalışmaya çok elverişli bularak mağazanın mimarisi ve tasarımını övdü.

Ancak tam tersini söyleyenler de oldu.

Bir kullanıcı, “Etkileyici ancak uygulamanın işe yaradığını gerçekten göremiyorum” derken bir diğer kullanıcı ise, “Benzer dergi seçimi ve üst kattaki muhteşem fotoğraf bölümü ile her zaman kalabalık olan Aoyama Kitap Merkezi'ne kıyasla çoğu gün boş duruyor” ifadelerini kullandı.

Amazon gibi internet üzerinden perakende kitap satan şirketler, kitapçıların müşteri kaybetmesine sebep olmaya devam ediyor.

(Chelsea Ritschel - independentturkish.com)

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