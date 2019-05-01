Samanyolu Haber /Gündem / "İhaleyi alana cezaevlerinin dolma garantisi verilecek mi?" /01 Mayıs 2019 22:57

"İhaleyi alana cezaevlerinin dolma garantisi verilecek mi?"

2021 yılına kadar 9 Milyar TL harcanarak 41 yeni cezaevi yapılacağını söyleyen Karamollaoğlu: Merak ediyorum, inşaat ihalesinin verileceği firmaya cezaevlerinin dolma garantisi verilecek mi?

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde asıl konunun, 1 Mayıs'ın hangi meydanlarda kutlanacağı değil, çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olması gerektiğini söyledi.

"Bugün 1 Mayıs'ı bayram olarak kutluyoruz ama ne için kutluyoruz diye oturup düşünmemiz icap eder" diyen Saadet Partisi lideri, "Bugüne kadar konu işçi bayramı olarak çalışanların hakları, ücretleri, mesai saatleri olması icap ederken 'Bu bayram nerede kutlanacak' diye konuşuldu. Konu, mecrasından çıkarıldı. 1 Mayıs'ta konu, hangi meydanlarda kutlanacağı değil çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olmalı" ifadelerini kullandı.

"Emeğin sömürülüyorsa sağcı olsan ne olur solcu olsan ne olur"

"1 Mayıs’ta ideolojiler değil emek konuşulması lazımdı" diyen Karamollaoğlu şunları söyledi:

Emeğin sömürülüyorsa, sağcı olsan ne olur solcu olsan ne olur? Açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum ediliyorsan, Türk olsan ne olur Kürt olsan ne olur. Bugün insanımız geçinemiyor, evine ekmek götüremiyor, çocuğuna okul harçlığı veremiyor. Bunca ekonomik sıkıntının içerisinde işçimiz kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra bir de çalışamayan, iş bulamayan büyük bir kitle var ki bunların hali daha da kötü. Her 4 gençten 1’si işsiz. Bugün ülke olarak işçimizin sorunlarının çözümünü konuşmayı isterdik.

"Müteahhitlere cezaevleri için de garanti verilecek mi?"

1 ay önce çocuğu için bebek maması çalan babanın münferit bir örnek olmadığını savunan Karamollaoğlu, bu şekilde milyonlarca insanın olduğununu söyledi. Şimdiye kadar ekonomi konusunda hep yatırımı tavsiye ettiklerini belirten SP lideri, "İktidar bizim yatırım tavsiyemizden ne anladı? Cezaevi yapmayı. 2021 yılına kadar 9 Milyar lira harcanarak 41 yeni cezaevi yapılacakmış. Merak ediyorum, inşaat ihalesinin verileceği firmaya cezaevlerinin dolma garantisi verilecek mi? Şimdi biz bunu dedik ama korkuyorum, biz böyle dedik diye bu sefer de cezaevlerini doldurmaya kalkarlar" dedi.

Çamlıca Camii'ne yönelik eleştirilerinden sonra yaşanan tartışmalara değinen Karamollaoğlu, "Bir kampanya başlattılar, 'Bundan sonra biz Çamlıca Camisi'ni doldurabilmek için seferberlik ilan edeceğiz' diye. Bütün Kur'an kursları, insanlar harekete geçirilecek. Çamlıca Camisi'nin doldurulabileceğini göstermek için bir hamle başlatacaklar. Allah akıl fikir versin demekten başka da çare bulamıyorum" diye konuştu.

SP yeni genel merkezine 5 ay içinde taşınacak

5 ay içerisinde Saadet Partisi'nin yeni binasına taşınacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, binanın bulunduğunu ve kaba inşaatının bittiğini belirtti.

Yeni genel merkez alınması için başlatılan kampanyaya her fikirden ve her inançtan birçok kişinin destek verdiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Her biri gücü yettiğinde yardım yaptığını belirtti. Öncelikle gözlerimizi yaşartan bu tabloyu ortaya koydukları için aziz milletimize teşekkür ediyorum. Haksızlığa sessiz kalmayıp gerek maddi gerekse manevi destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

(independentturkish.com)

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