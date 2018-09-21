"Bu kadar lüks uçağa binmeye utanırım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan her geçen gün özel uçak koleksiyonunu geliştirirken Bazı devlet başkanları lüksten vazgeçip devlet uçaklarını satışa çıkartıyorlar .





Meksika'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta üç saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söyledi. Obrador, "O lüks uçağa binersem utancımdan yüzüm kızarır" dedi.

Oaxaca'dan Mexico City'ye giden Obrador'ın uçağı, aşırı yağışlar nedeniyle 3 saat geç kalktı. Solcu lider, uçakta yaptığı açıklamada, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim" dedi.





Temmuz ayında ezici bir zafer elde ederek başkan seçilen Obrador, 1 Aralık'ta düzenlenecek yemin töreniyle Devlet Başkanlığı görevini devralacak görevini devralacak.









Lüks uçak 218 milyon dolara alındı





2012'de eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen lüks Boeing 787 Dreamliner uçağı iki yıl önce teslim edilmişti. Uçağın 218,7 milyon dolara alındığı açıklamıştı.





Uçak, teslim alındığı dönemde bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en fonksiyonel uçak olarak tanımlanmıştı.





Türkiye'de Erdoğan'ın 9. uçağı olarak Katar Şeyhinin uçağı filoya katılmıştı

Katar Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldı. VQ-BSK tescilli uçak, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 400 milyon dolarlık bu uçağı hediye ettiği açıklanmıştı



