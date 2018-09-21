Samanyolu Haber /Gündem / "Bu kadar lüks uçağa binmeye utanırım" /21 Eylül 2018 14:16

"Bu kadar lüks uçağa binmeye utanırım"

2 ay önce Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta 3 saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan her geçen gün özel uçak koleksiyonunu geliştirirken Bazı devlet başkanları lüksten vazgeçip devlet uçaklarını satışa çıkartıyorlar .

Meksika'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta üç saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söyledi. Obrador, "O lüks uçağa binersem utancımdan yüzüm kızarır" dedi.
Oaxaca'dan Mexico City'ye giden Obrador'ın uçağı, aşırı yağışlar nedeniyle 3 saat geç kalktı. Solcu lider, uçakta yaptığı açıklamada, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim" dedi.

Temmuz ayında ezici bir zafer elde ederek başkan seçilen Obrador, 1 Aralık'ta düzenlenecek yemin töreniyle Devlet Başkanlığı görevini devralacak görevini devralacak.


Lüks uçak 218 milyon dolara alındı

2012'de eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen lüks Boeing 787 Dreamliner uçağı iki yıl önce teslim edilmişti. Uçağın 218,7 milyon dolara alındığı açıklamıştı.

Uçak, teslim alındığı dönemde bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en fonksiyonel uçak olarak tanımlanmıştı.

Türkiye'de Erdoğan'ın 9. uçağı olarak Katar Şeyhinin uçağı filoya katılmıştı 
Katar Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldı. VQ-BSK tescilli uçak, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 400 milyon dolarlık bu uçağı hediye ettiği açıklanmıştı 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Bu kadar lüks uçağa binmeye utanırım" Sonraki Haber >>

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Albino serçe olur mu?

Albino serçe olur mu?

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:47