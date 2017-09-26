15 Temmuz sonrası tutuklanan 200'ye yakın gazeteciden biri olan KHK'yla kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Emre Soncan CHP'nin ve Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetecilere yönelik ayrımcılığına tepki gösterdi.





İşte Soncan Silivri'den ulaştırdığı o mesaj:





"CHP'li vekiller ve Gazeteciler Cemiyeti sık sık Silivri'ye meslektaşlarımızı ziyarete geliyor. Ama belli gazetecilerle görüşüp kendilerine göre belli gazetecileri de görmezden geliyorlar. Muhalefet ayrımsız bir şekilde denetim ve gözetim, cemiyet de ayrımsız bir şekilde dayanışma ve sahip çıkma görevlerini yerine getirmiyor. Bu mu sizin demokratlığınız bu mu sizin basın özgürlüğü anlayışınız? Uğruna hapis yattığım mesleğim ve bedel ödediğim demokrasi adına bu ilkel ayrımcılıktan utanç duyuyorum!"





Emre Soncan

Tutuklu Gazeteci

Silivri Cezaevi





