Samanyolu Haber /Gündem / Bu ilkel ayrımcılıktan utanç duyuyorum! /26 Eylül 2017 16:35

Bu ilkel ayrımcılıktan utanç duyuyorum!

"Muhalefet ayrımsız bir şekilde denetim ve gözetim, cemiyet de ayrımsız bir şekilde dayanışma ve sahip çıkma görevlerini yerine getirmiyor. Bu mu sizin demokratlığınız bu mu sizin basın özgürlüğü anlayışınız? Uğruna hapis yattığım mesleğim ve bedel ödediğim demokrasi adına bu ilkel ayrımcılıktan utanç duyuyorum!"

SHABER3.COM

15 Temmuz sonrası tutuklanan 200'ye yakın gazeteciden biri olan KHK'yla kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Emre Soncan CHP'nin ve Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetecilere yönelik ayrımcılığına tepki gösterdi.

İşte Soncan Silivri'den ulaştırdığı o mesaj:

"CHP'li vekiller ve Gazeteciler Cemiyeti sık sık Silivri'ye meslektaşlarımızı ziyarete geliyor. Ama belli gazetecilerle görüşüp kendilerine göre belli gazetecileri de görmezden geliyorlar. Muhalefet ayrımsız bir şekilde denetim ve gözetim, cemiyet de ayrımsız bir şekilde dayanışma ve sahip çıkma görevlerini yerine getirmiyor. Bu mu sizin demokratlığınız bu mu sizin basın özgürlüğü anlayışınız? Uğruna hapis yattığım mesleğim ve bedel ödediğim demokrasi adına bu ilkel ayrımcılıktan utanç duyuyorum!" 

Emre Soncan 
Tutuklu Gazeteci
Silivri Cezaevi

<< Önceki Haber Bu ilkel ayrımcılıktan utanç duyuyorum! Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:15:02